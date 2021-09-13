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İstikrar abidesi Nwakaeme

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 13:06:00 -
İstikrar abidesi Nwakaeme

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 117 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 37 kez havalandırdı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, geçen sezon 35 maçta 7 gol, bu sezon da 8 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 maçta 34 maçta 7 gol, bu sezon da 4 maçta 4 gol attı.

Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray maçlarında 1'er gol olmak üzere 4 gol attı.

Ligdeki 4 maçı da boş geçmeyen Nwakaeme'nin gol attığı bu maçlarda Trabzonspor 10 puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 15 haftada 4 gol, 2019-2020 sezonunda 14 haftada 4 gol, 2020-2021 sezonunda 16 haftada 4 gol, bu sezon ise 4 haftada 4 gol kaydetti.

 

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