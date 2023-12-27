İstiklal Şairimiz Mehmet Akif rahmetle anılıyor

Ali Kantarcı İstanbul

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, Hakk’a irtihalinin yıl dönümünde dualarla yâd ediyoruz. İstiklal Marşı’mızın müellifi ve Türkiye fikir hayatının mümtaz şahsiyetlerinden olan Mehmet Akif, eserleri ve dâvâ şuuruyla bir millete yol göstermeye devam ediyor.

Hakk'a tapan millet payidar olacak

Kişiliği ve vatan sevgisiyle milyonlarca kişiye ilham olan ve ‘Hakk’a tapan’ milletimizin ilelebet payidar olacağının müjdesini veren İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının üzerinden 87. yıl geçse de o milletimizin gönlündeki mümtaz yerini koruyor. Kalemini hakikate adayan ve Safahat adını verdiği şiir kitabına ‘Bu eser milletimindir’ diyerek İstiklal Marşı’nı eklemeyen Ersoy, ömrü boyunca inandığı değerlerin mücadelesini verdi. Entelektüel ve çok yönlü kişiliğiyle, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması noktasında önemli eserlere imza atan Akif, son nefesine kadar haktan yana bir tavır sergiledi. Türk dilinin inceliklerine vakıf olan Ersoy, unutulmaz şiirler de kaleme aldı. Eserlerinde bir millete yol göstermenin gayreti içerisinde olan Akif, fikirleriyle binlerce kişiyi etkiledi. Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Akif, yüce milletimizin gönlünde eşsiz bir yer edindi.

CHP’nin yaptırmadığı mezarını öğrenciler yaptırdı

Mehmet Akif Ersoy, Mısır’da geçirdiği 11 yılın sonunda yakalandığı elim hastalık nedeniyle bir deri bir kemik halde İstanbul’a döndü. Önce Sait Halim Paşa’nın köşkünde, ardından Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda ikamet etti. Bu sırada hastalığı gittikçe ilerleyen Akif, nihayetinde 27 Aralık 1936 günü akşam saatlerinde dünyaya gözlerini yumdu. Akif’in vefatına CHP tek parti diktası kayıtsız kalırken, Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şairin tabutu Edirnekapı’ya kadar talebelerin omuzlarında götürüldü. Ersoy’un aziz naaşı kefeninin üzerine bayrak sarılarak ve İstiklal Marşı eşliğinde kabrine yerleştirildi. Yine üniversite gençleri bir yıl sonra aralarında para toplayarak Akif’in mezarını yaptırdı.

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