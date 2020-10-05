İstiklal Caddesi'nde koronavirüs kuralları unutuldu

Hafta sonun da etkisiyle İstanbullular Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın edince sosyal mesafe ve maske unutuldu. Dün akşam saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde kalabalıktan geçilmedi. Türkiye ve dünyada vaka sayıları artarken, yetkililer de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında sürekli uyarıda bulunuyor.

Fakat Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye yok sayıdı. Maske konusunda da bazı vatandaşların dikkatsiz olduğu gözlendi. Pekçok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise takma zahmetinde bile bulunmadı.

Yetkililer sosyal mesafe ve maskenin önemine ilişkin olarak sık sık açıklamalarda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri ise şuan için koronavirüste en etkili mücadelenin maske yoluyla yapılabileceğini defalarca teyit etti.