istikbal’e güvenli üretim belgesi
TMSF yönetiminde olan Erciyes Anadolu Holding’in mobilya sektöründeki lider temsicisi İstikbal Mobilya, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden başarıyla geçerek Covid-19 bulaşıcı hastalığı ile mücadelede sürecinde “Güvenli Üretim Belgesi“ almaya hak kazandı.
İstkbal Mobilya, insan sağlığına uygun üretimin yapılması ve tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularındaki soru işaretlerinin giderilmesini sağlamak, müşterilerin muhatap olduğu şirketlerin hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek gibi konularda, Covid-19 salgın dönemi ve sonrasında sanayi tesislerinin sürece uygun olarak çalışmasının sağlanması, üretim alanlarındaki önlemlerin tanımlanması, takip ve iyileştirmelerinin yapılması amacıyla denetlenmesini ve denetimi geçenlere uluslararası geçerliliği olan Güvenli Üretim Belgesi’nin sahibi oldu.