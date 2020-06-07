istikbal’e güvenli üretim belgesi

İstkbal Mobilya, insan sağlığına uygun üretimin yapılması ve tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularındaki soru işaretlerinin giderilmesini sağlamak, müşterilerin muhatap olduğu şirketlerin hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek gibi konularda, Covid-19 salgın dönemi ve sonrasında sanayi tesislerinin sürece uygun olarak çalışmasının sağlanması, üretim alanlarındaki önlemlerin tanımlanması, takip ve iyileştirmelerinin yapılması amacıyla denetlenmesini ve denetimi geçenlere uluslararası geçerliliği olan Güvenli Üretim Belgesi’nin sahibi oldu.