İstikbal’den sanatsal dokunuş

Kolleksiyonun tanıtım toplantısına TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, Yönetim Kurulu üyeleri, İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve çok sayıda davetli katılırken, Devrim Erbil de toplantıya Bodrum’dan online olarak bağlandı.

Projelere büyük destek

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketlerin büyümesini sadece finansal rakamlarla değil, kültür-sanat, tarih, spor gibi bir çok alanda projeler üretmek veya mevcut projelere destek olmalarıyla da değerlendirmek gerektiğini söyledi. Gülal, Erciyes Anadolu Holding ve mobilya sektöründeki en değerli markalardan biri olan İstikbal Mobilya’nın da kültür, tasarım ve sanat odaklı bir projeye imza atmış olmasından dolayı son derece gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: “...Devraldığımız andan itibaren bu şirketlere milli servet gözüyle bakmaya başladık. Bu şirketler katma değer üretmeye ve istihdam sağlamaya devam etsinler de olarak büyüdüler. Elimizdeki yapının bütçe imkanları ölçüsünde, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel, birçok etkinliğe katkı sağlayarak, önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz.”

Hepsi milli servetimiz

Gülal, “Bu çerçevede Devrim Erbil’in olağanüstü güzellikteki İstanbul manzaraları ve İstikbal’in tasarımlarıyla şekillenen İstikbal Sanat Koleksiyonu Yeditepe, Galata ve Medcezir serileriyle hem sanatseverlerin hem de yaşam alanlarını mobilya ile özel ve farklı kılmak isteyenlerin gözdesi olacak” ifadelerini kullandı.

Muhiddin Gülal, devraldıkları andan itibaren şirketlere milli servet gözü ile baktıklarını ve politikalarını bu şekilde sürdüklerini anlattı.

Ayasofya için sürpriz var

Milletin emanetine vaziyet ederken, millete karşı sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiklerini de sorguladıklarını dile getiren Gülal, sosyal aktiviteler içinde de mevcut koşullar çerçevesinde yer aldıklarını söyledi. Gülal, “Çok önemli bir çalışmamız daha var. Ayasofya’yı önümüzdeki cuma itibarıyla ibadete açacağız. Bu süreçte bizim de Erciyes Anadolu Holding olarak, küçük bir sürprizimiz var, birkaç gün içinde paylaşacağız” dedi ve “Dünyanın en büyük 3 mobilya markasından biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” mesajını verdi.