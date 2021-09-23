İstihdamımızı koruduk! Dünya üçüncüsüyüz

Buğra Kardan

Her alanda atılım yapan, kaliteli ve kuvvetli büyüyen Türkiye övgü topluyor. Pandemi döneminden güçlenerek çıkan, peş peşe üretim ve ihracat rekorları kıran ülkeye gıptayla bakılıyor.

Çalışan adedi artacak

İstihdamını koruyarak dünyada ilk 3’e giren Türkiye’ye güven duyuluyor. İktisatçılarca ekonomide V tipi toparlanmanın devam edeceği ve yatırım tutarına uyumlu olarak çalışan adedinin de artacağı vurgulanıyor. İlaveten “Hükümet tarafından yapılan hamleler Covid-19’un ülkeye darbe vurmasını önledi. Ekonomi yönetiminin 2020 ve 2021’de aldığı tedbirler firmaların küçülmeye gitmelerini önledi hatta yeni eleman almalarına imkân tanıdı. Yapılacak yeni hamleler de istihdamı daha yukarı taşıyacak” ifadeleri kullanılıyor.

Veriler ortada

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de dev ülkelerin zor bir toparlanma ve büyüme dönemi geçirdiklerine işaret ederek, “Bu durum istihdam verilerine de yansıyor” diyor. G20 üyelerinin silkinip kendilerine gelmelerinin zaman alacağını dile getiren Alkin, şunları söylüyor: “Şu gerçek ki tahminlere göre en az sapmayı yaşayan Fransa, 2019’un 4’üncü çeyreğine oranla pozitif istihdam toparlanması yakalayabilmiş 3 ülkeden biri olup 2’nci sırada bulunuyor. Pandemi döneminde en iyi istihdam toparlamasını başaran Avustralya da başı çekiyor. Türkiye ise 2021’in 2’nci çeyreği itibarıyla 3’üncü basamakta. Diğer G20 üyeleri hem 2019’da yapılmış 2021 istihdam tahminlerine göre hem de 2019’un 4’üncü çeyreğine göre 2021’in 2’nci çeyreğinde hayli gerideler.”

Tahminler yukarı çekiliyor

Alkin, atağa kalkan Türkiye’yle ilgili büyüme öngörülerinin yenilendiğine de dikkat çekiyor. OECD’nin 2021 büyüme beklentisinin 2.7 puan artışla yüzde 8.4 olarak revize edildiğini hatırlatan Alkin, şöyle konuşuyor: “Öyle görünüyor ki G20 üyeleri ele alındığında Türkiye, Hindistan ve Çin’in ardından 2021’i en yüksek büyüme oranıyla tamamlayacak 3’üncü ülke olacak. OECD üyelerine bakıldığında 2021’i en yüksek büyüme oranıyla kapatacak ülke olacak. Bu tablo Covid-19’dan evvel ülkeler tarafından ortaya atılan 2021 tahminleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin 2019 beklentisine göre dahi 2021 büyümesinin yıl sonunda 4 puanlık daha iyi performans yakalayacağı, 2019’un 4’üncü çeyreğine göre ise Çin’i de geçerek 9 puanlık pozitif düzeyde bir olumlu büyüme sapması yaşadığını gösteriyor.”

Toparlanma güç kazandı

OECD’nin ‘Ekonomik Görünüm Raporu’nda küresel salgına karşı aşılamadaki ilerlemenin ve hükümetler ile merkez bankalarının destekleriyle toparlanmanın güç kazandığı belirtildi. Raporda toparlanmanın her ülkede eşit ölçüde gerçekleşmediği kaydedildi. Gıda fiyatlarındaki yükselişin özellikle gelişmekte olan piyasaları etkilediği savunuldu. Salgının neden olduğu tedarik zincirlerindeki gerilimlerden ötürü nakliye maliyetlerinde yükseliş gözlendiği ileri sürüldü.