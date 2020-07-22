İstihdama teknolojik katkı

Turkcell, Covid-19 ile beraber değişen ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için işe alımlarını sürdürüyor. Turkcell Grubu genelinde 2020’nin ilk altı ayında 3 bin 149 ilave istihdam sağlandı. Yılın ikinci yarısında da ihtiyaçlar ve planlamalar doğrultusunda işe alımlar hız kesmeden devam edecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı değerlendirmede, Turkcell’in Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: “Yurt içi ve yurtdışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var.”

İşe alımlarda duraksama olmadı

Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksamanın yaşanmadığını belirten Erkan, “İnsan Kaynakları stratejik planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış öngörüyoruz. Turkcell olarak dijital ürün ve servisler sunan bir firma olduğumuz için bu dönemde artan iş hacmimizle birlikte, özellikle teknoloji alanıyla ilgili eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda olmaya devam ediyor. İşe alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı tutmuyoruz; bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam ediyor” diye konuştu.

İşe alım operasyonlarını yeni iş modelleri ve büyüme hedeflerine paralel yürüttüklerini dile getiren Erkan, ‘’Bu kapsamda, özellikle pandemi döneminde online değerlendirme araçlarını daha fazla kullandık ve işe alım süreçlerimizde inovatif yaklaşımımızla yapay zeka teknolojisinden yararlandık. Yeni mezun işe alım sürecimizde, video mülakat aşamasında yaklaşık 3 bin adayın duygu-durum değerlendirmesi yapay zeka aracılığı ile yapıldı. Turkcell İnsan Kaynakları olarak gerçekleştirdiğimiz bire bir mülakatlardaki sonuçlar ile yapay zeka analiz sonuçlarının uyuşması, değerlendirme sürecimizin başarısının göstergelerinden biri oldu. İşe alımlarda yapay zeka kullanımımız artarak devam edecek” dedi.