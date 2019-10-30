İstihdama KOBİ desteği

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ni sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, istihdam müjdesi verdi. Oktay, Yeni Ekonomi Programı’na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022’de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde üç kamu bankasının 50 bin liraya kadar istihdam kredisi sağlayacağı ve KOSGEB’in de kredi maliyetlerine 10 puanlık destek vereceği açıklanan KOBİ’lerin istihdamda büyük rol oyması bekleniyor.