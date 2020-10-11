İstihdama kamu da omuz veriyor

Buğra Kardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşları da destek veriyor. Söz konusu kuruluşlar, çalışan sayılarını arttırmak için gerekli her adımı atıyor.



18 bin aileye iyi haber



Nitekim Sağlık Bakanlığı, 18 bin personeli alımı için düğmeye bastı. Bakanlık, bölüm dağılımları ile kılavuz çalışmalarını tamamlayıp Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderdi. ÖSYM’nin ilk aşamada doktor, hemşire ve ebe gibi unvanlarda merkezi yerleştirme yapacağı öğrenildi.



Öğremen açığı kapanıyor



Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığını kapatmaya odaklandı. Geçen ay 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapan bakanlık, binlerce eğitimciyi daha bünyesine dahil etmek için kolları sıvadı.



Adalet Bakanlığı da bin 200 hakim ile savcı istihdam etme kararı aldı ve ilana çıktı. İlanda yer alan şartları karşılayan adaylar sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan adaylar mahkemelerde görevlendirilecek.



Dikkatler 2021'e çevrildi



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2019’da 6 bin 300’ü erkek, 700’ü kadın 7 bin polis adayına eğitim verildi. Ne var ki 2020 için planlama yapılmadı. Dikkatler ise 2021’e çevrildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nca da yapılacak imtihanı takiben bin 500 Kur’an kursu öğreticisi, 3 bin 500 imam-hatip, 100 de müezzin-kayyım atanacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise belediyeler ile şirketlere 63 bin 85 eleman daha tedarik edecek. Kurum, ekim ayı ilanını da yayınladı. İlana ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek.



İşte çıkan ilanlar



Kamu kuruluşlarının personel ilanlarından öne çıkanlar şöyle:

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170,

Orman Genel Müdürlüğü, sözleşmeli 102,

On Dokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli 87,

TÜBİTAK 87 (32’si Ar-Ge),

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 13,

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10,

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 eleman alacak.

Gençlere iş imkanı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yetkilileri, genç istihdamını arttırmak için teyakkuz halinde. Yetkililer, bu minvalde üniversiteleri tek tek dolaşıyor ve gençlere kariyer planlarını belirlemelerinde yardımcı oluyor. Bugüne kadar pek çok öğrenciye dokunan İŞKUR yönetimince hedef büyütüldü. 2021 hedefi 81 ilde üniversitelilerle buluşmak, mentorlük hizmetlerini daha geniş alana yaymak olarak açıklandı.