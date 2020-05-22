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Ekonomi

İstihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 2,8 arttı

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Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:09:22 -
İstihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 2,8 arttı

İstihdam endeksi 2020 birinci çeyrekte yıllık yüzde 2,8 arttı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 birinci çeyrek (ocak-mart ) işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 4,0 arttı.



Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 2,3 azaldı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 11,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 azaldı.



Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 16,3 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,9, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,7 arttı.



İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,8 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı.



Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,9 azaldı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 azaldı.



Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 4,0 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,3 arttı.



Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 18,1 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 18,6, inşaat sektöründe yüzde 15,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 arttı.



Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 19,0 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 20,0, inşaat sektöründe yüzde 16,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 arttı.



Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 13,3 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,0 arttı.



Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5,7 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 5,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 arttı.



Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 6,0 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,0 arttı.



Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 4,3 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,9, inşaat sektöründe yüzde 3,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,3 arttı.

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