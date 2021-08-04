İstihdam dostu büyüme

Buğra Kardan

7 kıtayı derinden sarsan salgın sürecinde iyi bir sınav veren Türkiye’nin ekonomide çizdiği başarılı performansa gıptayla bakılıyor. Hızla toparlanan, üretimini ve ihracatını sürekli artıran, 2021’de de güçlü büyümesi beklenen ülkeden tüm dünyada övgüyle söz ediliyor.

Yeni rekorlar kırılacak

İktisatçılara göre bu yıl ihracatta yeni rekorlar kırılacak. Bu rekorlar istihdam dostu büyümeyi beraberinde getirecek. Yüzde 6’ya ya da yüzde 7’ye varacak büyüme oranı Avrupa ve Asya ülkelerini kıskandıracak. Güçlü ve kaliteli büyüme Türkiye’nin 2022’ye moralli girmesine, 2023 hedeflerine ise kararlılıkla yürümesine imkân tanıyacak. Yatırım analistlerince 2020 gibi 2021’de de ekonomide başarı öyküsü yazılacağına işaret ediliyor. Gitgide artan yatırımın, üretimin ve ihracatın istihdamı koruyacağına hatta yukarı taşıyacağına dikkat çekiliyor.

Çarklar hızla dönüyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat çarklarının süratle döndüğünü vurguluyor. Alkin, “Öyle anlaşılıyor ki ülkemiz 2021’de de hem ihracatta hem de büyümede yeni rekorlara imza atacak” diyor.

Revizyon yolda

Alkin, ikinci çeyrek verilerinin açıklanmasının akabinde Türkiye’yle ilgili büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edileceğini söylüyor. İthalatın gerilemesinin, turizm gelirlerinin yükselmesinin cari açığın yönetimini kolaylaştırdığını aktaran Alkin, şöyle konuşuyor: “Yıl sonunda kümülatif olarak cari fazla görme ihtimali kuvvetleniyor. Bu da net ihracatın büyümeye pozitif katkısının üçüncü ve dördüncü çeyrekte de devam edebileceği olasılığını güçlendiriyor. Dünyanın dev ekonomilerinde, G20 ülkelerinin büyük bir bölümünde hem talep hem de maliyet enflasyonunun hayli yüksek seyrettiği ekonomi çevrelerinin zaten farkında olduğu bir konu.

Önemli hatırlatma

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) da son raporunda gözlenen mevcut fiyat baskısının çoğunlukla salgınla ilgili olağan dışı gelişmeleri ve geçici arz-talep uyumsuzluklarını yansıttığını belirtiyor. Bazı gelişmekte olan ekonomilerde artan küresel gıda fiyatlarına bağlı olarak enflasyon artışı beklendiğini ifade ediyor. Ancak merkez bankalarının geçici enflasyon baskısını iyi analiz ederek temel fiyat dinamikleri netleşene kadar para politikasını sıkılaştırmadan kaçınmaları gerektiğini hatırlatıyor. Uzunca bir dönem neoliberal ortodoks anlayışın kalesi olmuş IMF’nin 2008 küresel finans krizinden bu yana Keynesyen görüşü de dikkate alarak daha hibrit bir yaklaşım ortaya koyması sevindirici. İşte onun için Türkiye’nin 2021’de de küresel ekonomi aktörlerini şaşırtacağı büyüme performansının ekonomiye istihdamın korunması ve yüksek ihracat ve vergi geliri olarak geri döneceğini göz ardı etmeyelim.”