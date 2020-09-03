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Ekonomi İstihdam destekleniyor Türkiye büyüyor
Ekonomi

İstihdam destekleniyor Türkiye büyüyor

İstihdamın korunması amacıyla son iki yılda işverenler ve çalışanlara sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla son iki yılda 1 milyon 670 bin iş yeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:47:00 -
İstihdam destekleniyor Türkiye büyüyor

Söz konusu desteklerin önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “İstihdamın korunması ve düzenli prim ödeyen işverenlerimizin maliyetlerinin azaltılması amacıyla vermiş olduğumuz 5 puanlık indirim için 39,4 milyar lira, asgari ücretle çalışan sigortalılarımızın yaşam düzeylerini artırmayı hedefleyen asgari ücret artışının iş gücü piyasasını etkilememesi amacıyla işverenin prim maliyetinin azaltılması yönünde uygulanan Asgari Ücret Desteği için ise 15 milyar lira kaynak sağladık.

51 il ve 2 ilçeye öncelik

Diğer yandan, gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, stratejik yatırımların desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için 2,4 milyar lira bölgesel yatırım teşviki ile birlikte; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve iki ilçede üretim ve istihdam imkanlarını artırmak için 4 milyar lira ilave 6 puanlık teşvik sağladık.”

Fedakârlıktan kaçınmadık

“1 Ağustos 2020’den itibaren başlayan Normalleşme Desteği ile birlikte teşvik ve destek sayımızı 19’a çıkartıp istihdamı destekleyerek, Türkiye’nin büyümeye devam etmesini hedefliyoruz” diyen Bakan Selçuk, teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını belirtti. Selçuk, “Devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak istihdam teşviki ve desteği sunmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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