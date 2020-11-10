İstihdam artacak ekonomi güçlenecek

Akit Ekonomi

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifiyle refahı ve kalkınmayı arttırmak amaçlanıyor. Ayrıca şirketleri kuvvetlendirmek ve kadınlar ile gençleri ekonomiye dahil etmek planlanıyor.

Kesenin ağzı açılıyor

800 bin çalışanın faydalanacağı istihdam teşviki, 10 milyar liraya varacak. Mesleki yeterlilik belgesi olan 250 bin kadına ve gence yapılacak 2 milyar lira yardımla bu rakam 12 milyar liraya ulaşacak. İşsizlik ödeneği alanlara önemli bir imkân sunulacak. Ödenekten istifade ettiği 3 aylık dönemde işe girenlere işsiz kaldıkları günler için ilk etapta ödenecek prim desteği 200 milyar lirayı bulacak. İstihdam yardımlarıyla 1.7 milyon kişinin daha iş yaşamına katılması hedefleniyor.

Kişi başına 176 TL

İlave istihdamda ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme ise 2023 sonuna kadar uzatılıyor. Kişi başına 176.84 lira olan bu desteğin toplam maliyeti 1.5 milyar lira. Öbür taraftan her bir mükellef yanında en az bir işçi çalıştırdığı takdirde tevkifatı yüzde 50 indirilecek. 90 gün içinde işe girerek 12 ay kesintisiz çalışanların işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

İşverene günde 44.15 TL 2021

Haziran ayına kadar uzatılacak kısa çalışma ödeneğiyle (KÇÖ) normalleşme desteğinin aylık maliyeti 4 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla prim yardımı ile gelir vergisi stopaj teşvikinin süresi 31 Aralık 2023’e; KÇÖ’nün süresi ise 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmeksizin kişilerin en son istihdam edildikleri işyerlerinde fiilen çalıştırılmaları halinde işverene günlük 44.15 lira destek sağlanacak. Ücretsiz izne ayırdıkları için günlük 39.24 lira nakdi yardımda bulunulacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilere 2 yıla kadar belirli iş sözleşmesiyle istihdam olanağı tanınacak. Bu yaş gurubundakilerle süreli sözleşme yapılırken İş Kanunu’ndaki sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak. İşe girdiğinde 25 yaşından küçük olup birden fazla yerde çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olacak. Kazancın 30 katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenebilecek.

Sanayiciler mutlu

İstihdam teşvik paketi, iş insanlarını sevindirdi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, pakette yer alan teşviklerin önemini vurgulayarak, “Bu zorlu süreçte devreye sokulan desteklerin sanayicilerimizi rahatlatacağına inanıyorum” diye konuştu.

Derin nefes alacağız

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ise paketin ekonomiyi canlandıracağını ifade etti. Peltek, “Yeni düzenleme hem yatırımcıya hem sanayiciye hem tacire hem de çalışana derin bir nefes aldıracak” şeklinde konuştu.

Yapılandırma için sona gelindi

500 milyar liralık borcu yeniden yapılandıran torba kanun teklifi, TBMM’de son aşamaya geldi. Teklif, bu hafta Genel Kurul’da görüşülecek. Düzenlemeye göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ile Hazine alacakları yapılandırılacak. Bu borçların 18 taksitle ödenmesinin önü açılacak. Borçlarını peşin ödeyeceklere indirim yapılacak. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. Böylece ödeme süreci 36 aya yayılacak. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda faizler silinecek. İlk taksit Ocak 2021’de başlayacak.