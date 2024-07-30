  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saldırılar yüzde 225 arttı! MMU Kaan'a gündemi sarsacak önlem

Sonunuz Hitler gibi olacak

Venezuela'da iç savaş! Yerli ve milli Maduro'nun zaferi kudurttu!

Maduro'dan Elon Musk'a hodri meydan! 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım!'

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak çıkış: Bunu diyen eksik akıllıdır

Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Eveleyip gevelemek gereksiz! Bu namussuzluğun tek bir sebebi var, o da…

Bu transfer ortalığı karıştırır! Galatasaray masaya oturmuştu, Ali Koç 12 milyon euroya transferi bitiriyor

O partilerde istifa üstüne istifa yaşanacak! Yeni parti kuracaklar

Bir ülkeyi Türkiye korkusu sardı! Halk korkudan sığınaklara kaçabilir: Erdoğan'ın drone ordusu var
Dünya İstihbarat kaynakları ifşa etti! İşte Kim Jong Un'un yerine geçecek isim!
Dünya

İstihbarat kaynakları ifşa etti! İşte Kim Jong Un'un yerine geçecek isim!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 15:11:00 -
İstihbarat kaynakları ifşa etti! İşte Kim Jong Un'un yerine geçecek isim!

İstihbarat kaynakları, sağlığı giderek kötüleşen Kim Jong Un'un kendi yerine geçmesi için kızını hazırladığını iddia etti.

Seul'ün casusluk teşkilatının bilgilendirdiği Güney Koreli milletvekillerine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ölümünün ardından devleti yönetmesi için kızını hazırlıyor.

Yaşı henüz doğrulanmayan Kim Ju Ae'nin babasıyla birlikte çeşitli etkinliklerde görülmesi, Bay Kim'in onu Kim ailesinin dördüncü nesli olarak ülkeyi yönetmeye seçtiği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Güney Koreli Milletvekili Lee Seong-kweun, Seul Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) kendisinin varis olarak seçildiğini tespit ettiğini söyledi:

"Pyongyang, Kim Ju Ae'ye veliaht olmayı öğretiyor, bu da onun en olası halef olduğunu gösteriyor"


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ASKERİ ETKİNLİKLERDE ÖN SAFHADA

Kim Jong-un’un yaklaşık 11 yaşında olduğuna inanılan Kim Ju-ae, babası tarafından ilk kez Kasım 2022'de kıtalararası balistik füze denemesinde ortaya çıkarıldı ve o zamandan beri büyük askeri etkinliklerde üst düzey generallerle kaynaşırken görüldü.

Kuzey Kore devlet medyası tarafından sık sık Kim’in “saygıdeğer kızı” ve “sevgili çocuğu” olarak anılan Kim Ju-ae’nin babası ve üst düzey Kuzey Koreli yetkililer tarafından geleceğin lideri olarak hazırlandığı düşünülüyor.

KİM JONG-UN'UN SAĞLIĞI KÖTÜ

Yeniden çok kilo alan ve yüksek tansiyon ve diyabet gibi birçok sağlık sorunu bulunan Kim'in sağlığının giderek bozulduğu, yurt dışından ilaç bulmaya çalıştığı söyleniyor.

Tankın başına geçti: Kim Jong Un'dan gövde gösterisi
Tankın başına geçti: Kim Jong Un'dan gövde gösterisi

Dünya

Tankın başına geçti: Kim Jong Un'dan gövde gösterisi

Kim Jong Un'un şarkısı Tiktok'ta hit oldu! Binlerce etkileşim aldı
Kim Jong Un'un şarkısı Tiktok'ta hit oldu! Binlerce etkileşim aldı

Dünya

Kim Jong Un'un şarkısı Tiktok'ta hit oldu! Binlerce etkileşim aldı

Putin Kuzey Kore'ye gitti, Kim Jong Un böyle karşıladı" target="_blank">
Putin Kuzey Kore'ye gitti, Kim Jong Un böyle karşıladı
Putin Kuzey Kore'ye gitti, Kim Jong Un böyle karşıladı

Dünya

Putin Kuzey Kore'ye gitti, Kim Jong Un böyle karşıladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23