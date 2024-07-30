İstihbarat kaynakları ifşa etti! İşte Kim Jong Un'un yerine geçecek isim!

Seul'ün casusluk teşkilatının bilgilendirdiği Güney Koreli milletvekillerine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ölümünün ardından devleti yönetmesi için kızını hazırlıyor.

Yaşı henüz doğrulanmayan Kim Ju Ae'nin babasıyla birlikte çeşitli etkinliklerde görülmesi, Bay Kim'in onu Kim ailesinin dördüncü nesli olarak ülkeyi yönetmeye seçtiği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Güney Koreli Milletvekili Lee Seong-kweun, Seul Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) kendisinin varis olarak seçildiğini tespit ettiğini söyledi:

"Pyongyang, Kim Ju Ae'ye veliaht olmayı öğretiyor, bu da onun en olası halef olduğunu gösteriyor"



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ASKERİ ETKİNLİKLERDE ÖN SAFHADA

Kim Jong-un’un yaklaşık 11 yaşında olduğuna inanılan Kim Ju-ae, babası tarafından ilk kez Kasım 2022'de kıtalararası balistik füze denemesinde ortaya çıkarıldı ve o zamandan beri büyük askeri etkinliklerde üst düzey generallerle kaynaşırken görüldü.

Kuzey Kore devlet medyası tarafından sık sık Kim’in “saygıdeğer kızı” ve “sevgili çocuğu” olarak anılan Kim Ju-ae’nin babası ve üst düzey Kuzey Koreli yetkililer tarafından geleceğin lideri olarak hazırlandığı düşünülüyor.

KİM JONG-UN'UN SAĞLIĞI KÖTÜ

Yeniden çok kilo alan ve yüksek tansiyon ve diyabet gibi birçok sağlık sorunu bulunan Kim'in sağlığının giderek bozulduğu, yurt dışından ilaç bulmaya çalıştığı söyleniyor.