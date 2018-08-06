0553 313 94 23

İstifalar sonrası İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti'de kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu'nun istifalarından sonra Parti Sözcüsü Aytun Çıray tarafından ilk açıklama yapıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:41
İstifalar sonrası İYİ Parti'den açıklama

İP'te kurucu üyeler Nevzat Bor,Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu'nun istifalarının ardından parti içinden ilk açıklama geldi.

''SİYASET VİCDANINA UYMADIĞI KANAATİNDEYİZ''

İP Genel Sekreteri ve Parti SözcüsüAytun Çıray, istifalar üzerine yaptığı açıklamada, “Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:41
  1. Nevzat Bor
  2. Özcan Yeniçeri
  3. Yusuf Halaçoğlu
  4. Aytun Çıray
  5. İYİ Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de imha edilen terörist bakın kim çıktı
    1. Tunceli'de imha edilen terörist bakın..
    2. Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!..
    3. Adana'da kız kardeşini terk ettiği..
    4. Atiker Konyaspor'dan transfer bombası..
    5. İstanbul’da 237 parça tarihi eser ele..
    6. İstifa eden İP'lilerden Meral..
    7. 54 kaçak göçmen yakalandı!
    8. PKK üyesi firari hükümlü Tokat'ta..
    9. Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı..
    10. Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri..
    11. 'Siyaset vicdanına uymadığı..
    12. Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile..
    13. 650 yıllık Artuklu Hamamı böyle taşındı
    14. PERISCOPE markası hakkında basın..
    15. Hamileyken ne kadar çay tüketilmelidir?
    16. Avrupa'dan ABD'ye İran resti!
    17. Deprem anı kamerada: Namazı bırakmadı!
    18. İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
    19. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    20. İstanbul'da tarihi eser operasyonu!..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018