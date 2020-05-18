İstifa etmişti! Milli Savunma Bakanlığından Cihat Yaycı kararı
Milli Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı’nın istifasını onayladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı, istifa etti.
Milli Savunma Bakanlığı istifayı onayladı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Akif Ersoy, Milli Savunma Bakanlığının Yaycı'nın istifa kararını onayladığı duyurdu.