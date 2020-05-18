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İstifa etmişti! Milli Savunma Bakanlığından Cihat Yaycı kararı

Milli Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı’nın istifasını onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:05:00 - 2020-05-18 16:14:41
İstifa etmişti! Milli Savunma Bakanlığından Cihat Yaycı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı, istifa etti.

Milli Savunma Bakanlığı istifayı onayladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Akif Ersoy, Milli Savunma Bakanlığının Yaycı'nın istifa kararını onayladığı duyurdu.

İstifa eden Cihat Yaycı'dan ilk açıklama
İstifa eden Cihat Yaycı'dan ilk açıklama

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İstifa eden Cihat Yaycı'dan ilk açıklama

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