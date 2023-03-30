İstifa eden edene! İP’te bir HDP depremi daha

CHP ve İyi Parti'nin PKK'nın sözcüsü HDP ile ittifak oluşturması ittifakta bozulmalara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde de bir çok istifayı beraberinde getiren HDP yakınlaşması nedeniyle İYİ Parti'den bir istifa haberi daha getirdi. İYİ Parti Hafik İlçe Başkanı Şahin Bağlama, Millet İttifakı ile HDP yakınlaşmasına tepki göstermek için partisinden istifa ederek MHP’ye üye oldu.