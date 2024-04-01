İstifa edeceği söyleniyordu! Ve Meral Akşener kararını verdi! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu
Türkiye dün sandık başına gitti. Seçimlere kendi adayları ile giren İYİ Parti sandıkta umduğunu bulamadı. Genel Başkan Meral Akşener seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.
Türkiye dün sandık başına gitti. Seçimlere kendi adayları ile giren İYİ Parti sandıkta umduğunu bulamadı. Genel Başkan Meral Akşener seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.
Seçimlere ittifak yapmadan, kendi adayları ile giren İYİ Parti, il bazında sadece Nevşehir’i kazanabildi. İYİ Parti'nin ülke genelindeki oyu 6 puan düştü. Seçim sonuçlarının ardından peş peşe istifalar yaşandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunuyor:
Seçimlerin cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır olgunlukla tamamlanmış olmasını önemli ve kıymetli buluyorum. Milletin kararının üstüne karanın olmadığını söyledik, milletimizin iradesini başımızın tacı bildik. Milletimiz 1 il, 23 ilçe, 7 belde olmak üzere 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Milletimize teşekkür ediyorum.
Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi yapacağız. Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereğince olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.
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