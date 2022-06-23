İstibdat diyenlere kapak olsun!

Geçmişte sırf başörtüleri yüzünden vesayet odakları ve laikçi yobazlar tarafından ötekileştirilen, horlanan, hakarete uğrayan ve eğitim hakları gasp edilen başörtülüler, hak ettikleri kıymeti AK Parti iktidarıyla kazandı. 28 Şubat sürecinde zulme uğrayan, bölüm birincisi oldukları halde mezuniyet konuşması yapmalarına izin verilmeyen ve saçlarından sürüklenerek kürsüden indirilen öğrenciler, Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti sayesinde girdikleri fakülteleri birincilikle bitirebiliyor, çıktıkları kürsülerde fikirlerini özgürce ifade edebiliyor. 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksekokulu’ndan bölüm birincisi olarak mezun olduğu halde başörtüsüyle çıktığı kürsüden, “Konuşmaya hakkınız yok’ denilerek indirilen Behiye Karadeniz’den çeyrek asır sonra Çapa Tıp Fakültesi dönem birincisi olarak kürsüye çıkan Batmanlı Merve Nur Uçar’ın mezuniyet konuşması AK Parti döneminde özgürlüklerin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

Engel olmadığı anlaşıldı

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, şunları dile getirdi: “Merve’nin görüntülerini izlediğimde gözümde canlanan şu tablo oldu. Başörtüsü yasağını darbeciler uygulamaya koydu ama maalesef aydın geçinen yığınla akademisyen, aydın diye anılan gazeteciler ve medya organları, uzun yıllar yasağın savunucusu pozisyonunda kaldılar. Oysaki buna hiç mecburiyetleri yoktu. Bugün bu serbesti geldiğinde gördüler ki aslında hepsi yanlıştı. Ama karşılığında binlerce kadın eğitim hakkından mahrum edilmiş, mağdur edilmiş edildi. Başörtüsünün hiçbir şeye engel olmadığını gördüler. Bilakis başörtülü insanların Türkiye için büyük hayalleri var. Onlar artık milletin umudu haline geldi.”

Kazanımlar korunmalı

Songür, şöyle devam etti: “Başörtüsü yasağının mucidi CHP’ydi. O günlerde Kılıçdaroğlu başta olmasa bile daha sonra bu yasağı savunanların zincirine o da katıldı. Başörtüsünün akademide yasaklanmasını savunan Nur Serter, Necla Arat gibi isimlere CHP’de saygın konumlar verdi. Ayrıca Kemal Bey’in geçmiş söylemleri ayan beyan ortadadır, bu yasağı savunmuştur. Allah’ın emrine ‘bez parçası’ demiştir. Fakat halkta karşılığı olamadığını görünce şimdi siyasi olarak ters bir manevra yapmaya kalkıyor. Oy kaygısıyla kendisini yalanlar bir pozisyona düşmüştür. Dolayısıyla hepimizin bu özgürlüklerimizi kaybetmemek adına çok dikkatli olmamız gerektiği bir süreçteyiz.”

Türkiye'deki özgürlüğü özetliyor

28 Şubat mağduru Gülşen Demirkol da, şunları ifade etti: “Türkiye’de özgürlüğün geldiği noktayı ve süreci özetleyen bir örnek. Birinde tarihe utanç olarak geçen bir kesit; bugün ise bu ülkede yetişmiş, vatanını seven insanların var olduklarının altını çizen bir tablo var. Bu aslında 20 yılda geldiğimiz noktayı işaret etmesi anlamında, normalleşme sürecini göstermesi açısından çok önemli. Zaten olması gereken, bu ülkenin değerlerine sahip kişilerin hiçbir şekilde dışlanmamasıydı. Eğitim hayatlarını normal şekilde sürdürebilmeleriydi. Birinci olduklarında kürsüden çıkıp birinciliklerini kutlayabilmeleriydi. Bugün normal olan, dün ise olmaması geren oldu. CHP’nin bile bugün başörtüsünü savunuyor hale gelmesini ben AK Parti’nin bir başarısı olarak görüyorum. Çünkü dün başörtüsünü reddedenlere, bugün aslında serbest bırakılmasının müsebbibi bizdik dedirtti.”