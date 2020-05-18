İSTİB Başkanı Kopuz'dan 19 Mayıs mesajı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yaptığı açıklamada, “19 Mayıs 1919, Anadolu’nun diriliş hareketinin başladığı tarihtir." ifadesini kullandı.

Kopuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir açıklama yaptı.

İşgal altındaki bir ülkenin, bağımsızlığı için yapılan Milli Mücadele’nin başlangıcı olan bu günden sonraki üç yıl içinde Anadolu’nun tamamen işgalci güçlerden temizlendiğini hatırlatan Kopuz, şunları kaydetti:

“19 Mayıs 1919, Anadolu’nun diriliş hareketinin başladığı tarihtir. Milli Mücadele’yi genç bir kumandan olan Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki, yorgun ama inançlı bir ordu başarıyla tamamlamıştır. Bu nedenle 19 Mayıs’ın aynı zamanda bir gençlik bayramı olması tesadüf değildir. 19 Mayıs 1919’da, Türk Milletini bu günlere taşıyan bağımsızlık meşalesinin ilk kıvılcımı parlamıştır. Bu meşaleyi yarınlara taşıyacak olan da gençlerimizdir.



Bizlerin bağımsız ve onurlu bir ülkede yaşamamızda en büyük payı olan Milli Mücadele’mizin gazi ve şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tüm kalbimle kutluyorum."