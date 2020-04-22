İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan faiz indirimi değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin, "Piyasanın kilitlenmemesi açısından kritik bir önem taşıyordu. Bu karar ile Merkez Bankası, piyasa beklentisi ve ülke gerçeklerine uygun davrandı." ifadelerini kullandı.



Kopuz, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamasında, iş dünyası temsilcileri olarak her zaman faiz indiriminden yana olduklarını ancak bunun için piyasa şartlarının da buna imkan sağlaması gerektiğini belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Şu an dünyanın içinde bulunduğu durum dolayısıyla birçok merkez bankası piyasayı rahatlatmak adına politika faizinde indirime gitti. Merkez Bankası'nın da aynı hedef ile faiz indirmesi, piyasanın kilitlenmemesi açısından kritik bir önem taşıyordu. Bu karar ile Merkez Bankası, piyasa beklentisi ve ülke gerçeklerine uygun davrandı.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde TCMB'nin aldığı indirim kararını, piyasada kur hareketliliği için risk oluştursa da ekonomik çarkların hareketini kolaylaştırması ve finansal istikrarın sağlanması açısından önemli bir hamle olarak görüyorum."