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Sağlık İsteyen Alman aşısı olabilir mi? Kim Alman aşısı olacak?
Sağlık

İsteyen Alman aşısı olabilir mi? Kim Alman aşısı olacak?

Alman aşısı ne zaman gelecek? Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Ülkemizde CoronaVac aşısı 14 Ocak'tan bu yana uygulanıyor. Milyonlarca kişi Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının ne zaman uygulanacağı merak konusu. Peki, kime Alman aşısı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:02:00 -
İsteyen Alman aşısı olabilir mi? Kim Alman aşısı olacak?

Dünyada pek çok aşı koronavirüs salgınına karşı uygulanıyor. Türkiye’de 14 Ocak 2021’de Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Milyonlarca kişi BioNTech aşısının ne zaman geleceğini, Alman aşısının kimlere yapılacağını araştırıyor. İsteyen BioNTech aşısı yaptırabilir mi?

İsteyen Alman aşısı olabilir mi? Kim Alman aşısı olacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada BioNTech aşısının ilk partisinin Türkiye’ye ulaştığını belirtti. Bakan Koca, “Aşı konusunda şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum. Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak” dedi.

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
60 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Sağlık

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

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