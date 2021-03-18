Dünyada pek çok aşı koronavirüs salgınına karşı uygulanıyor. Türkiye’de 14 Ocak 2021’de Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Milyonlarca kişi BioNTech aşısının ne zaman geleceğini, Alman aşısının kimlere yapılacağını araştırıyor. İsteyen BioNTech aşısı yaptırabilir mi?

İsteyen Alman aşısı olabilir mi? Kim Alman aşısı olacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada BioNTech aşısının ilk partisinin Türkiye’ye ulaştığını belirtti. Bakan Koca, “Aşı konusunda şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum. Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak” dedi.