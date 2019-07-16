0553 313 94 23

İstenmeyen yağlara soğuk çözüm

Dr.

16 Temmuz 2019 Salı 12:44
İstenmeyen yağlara soğuk çözüm

Dr. Ata Nejat Ertek istenmeyen yağlara lipoliz tedavisinin çözüm olduğunu söyledi.


Dermatoloji Uzmanı Ata Nejat Ertek, Soğuk lipoliz tedavisi vücudun göbek, yan bölge ve sezaryen la doğum sonrasında oluşan alt karın, sırt, basen, bacak gibi bölgelerinde oluşan yağ birikimlerinin tek seansta yüzde 20 ile yüzde 40 oranında kalıcı olarak azalmasını sağlayan tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, “Cinsiyet farkı gözetmeksizin bir çok kişinin sorunu malum istenmeyen bölgesel yağlardır. Hareketsiz yaşam, sağlıksız ve dengesiz beslenme, stres gibi faktörler bölgesel yağlanmanın oluşumu kolaylaştırır. Ne yazık ki, eskiye oranla oturarak, masa başında yapılan işler arttıkça, bu sorun da bir o kadar artmaya devam ediyor. Bölgesel yağlardan kurtulmak için en faydalı yöntemlerin başında soğuk lipoliz geliyor. Vücutta istenmeyen yağ birikimi olan bölgelerdeki yağları, belirli dereceye kadar, etraftaki diğer dokulara zarar vermeden soğutarak , zarlarını eritip vücudun çöpçü hücreleri olan makrofajlar tarafından emilerek yok edilmesi esasına dayanan bir vücut biçimlendirilme yöntemidir. Yöntem kolay ve acısızdır. Yöntemde 45 dakika boyunca tedaviye devam edilirken, hasta bir yandan dinlenir. 45 dakikadan sona erdiğinde, cihaz işlemi durdurur ve hasta hemen normal hayatına geri dönebilir. Sonuçlar uygulamadan hemen sonra çok hafif olarak başlar ve en iyi sonuçlar 2 ila 4 ay sonrası alınır. Bu yöntem, yoğun ve kalıcı lokal yağ depolanmalarını azaltarak vücudu şekillendiren liposuction gibi çok agresif geleneksel tedavi yöntemlerinden çekinen kişiler için iyi bir alternatiftir. Ayrıca Liposuction sonrası nekahet döneminde görülen ağrılar, spazmlar, hematomlar, iş kayıpları ve hayat kalitesindeki düşüşler bu yöntemde görülmemektedir” dedi.


Dr. Ata Nejat Ertek, uygulama ile üst ve alt karın bölgeleri, basenler, bel yan yağları, sırt bölgeleri ve iç bacaklarda çok başarılı sonuçlar alındığını belirterek, ”Uygulanan 45 dakikalık uygulama esnasında, deri altındaki yağ tabakası deriye zarar vermeden kusursuz bir kontrol ile soğutulur. Uygulanan soğutma yağ hücrelerinin apoptozis sürecine girmelerine sebep olur. Apoptozis; yağ hücre fonksiyonları küçülmesi geri dönüşümsüz kaybı anlamına gelir. Ölü yağ hücreleri vücudun doğal enflamatuvar sistemi ile vücuttan atılarak, zaman içerisinde yağ tabakasında önemli bir miktarda incelme meydana gelmesini sağlar. Hamileler,18 yaşından küçükler, kriyobulinemi sorunu olanlar,paroksismal cold hemoglobinüri (soğukta beliren morluklar), raynaud sendromu olan kişiler uygulamadan uzak durmalılar. Bahsedilen hastalıklara sahip olmayan kişilere uygulandığında, herhangi bir yan etkisi gözlenmemiştir. Tedavi yerlerinde geçici morarma, hafif sertlik gibi durumlar nadirde olsa ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yer: Erzincan! Oltasını çeken balıkçı şoke oldu
    1. Yer: Erzincan! Oltasını çeken balıkçı..
    2. Bilecik Belediyesi’nden Yeni Türkü ve..
    3. 15 Temmuz’a, 3. yıldönümünde S-400’lü..
    4. Altın fiyatları
    5. Fadıloğlu, halkla birlikte demokrasi..
    6. Amed Sportif Faaliyetler’de futbolcu..
    7. Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Özkur..
    8. 6. Geleneksel TEI Yaz Spor Okulu..
    9. Beyşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
    10. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    11. Kayalıklara sıkışan köpeği sahilden..
    12. Kuzey Kore nükleer silah denemelerini..
    13. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    14. İstinaf Mahkemesinden 15 Temmuz..
    15. Rodrigues’ten eski kulübü..
    16. Darende, Arguvan ve Doğanşehir’de 15..
    17. Çavuşoğlu-Dimitrov ortak basın..
    18. ‘Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat..
    19. Kartal Belediyesi devasa bir kurban..
    20. PRP uygulaması ile ciltteki çatlaklara..
    21. Türkiye, mayısta AB ile ticaret..
    22. Rögara düşen yavru köpeği itfaiye..
    23. Hawaii'de teleskop projesi yerlileri..
    24. Karı koca mısır tarlasına ektiği..
    25. KKTC’den AB’nin Türkiye kararına sert..
    26. Yeni Malatyaspor, Erşan Yasa ve Mehmet..
    27. Türk Tarih Kurumu 15 Temmuz Paneli..
    28. TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet Sistemi..
    29. Maraton heyecanı zirve yapıyor
    30. Rizeli Vecihi evlilik teklifini böyle..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler