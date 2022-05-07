İstenmeyen tüylere çözüm: Ceviz kürü! İstenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtaran doğal kürler

İstenmeyen tüyler bütün kadınlar için büyük bir sorun teşkil eder. Özellikle acılı ağda gibi yöntemler tüylerimizden tamamen kurtulma isteğini daha fazla arttırmaktadır. Peki sizde evde yapabileceğiniz 3 seansta kurtulabileceğiniz bir yöntemle istenmeyen tüylerden tamamen kurtulmak istermisiniz?

Bu inanılmaz epilasyon tekniği birçok ünlü tarafından kullanılmıştır.

İstenmeyen Tüylerden Nasıl Kurtuluruz, Bitkisel Çözüm Nedir?

Siz de istenmeyen tüylerden nasıl kurtuluruz diye soranlardansanız, size tarifini verdiğimiz bu ceviz kürü ile sadece birkaç ayda hem yüz hem de vücuttaki tüylerinizden sonsuza kadar kurtulabileceksiniz.

Tüylerden doğal yollarla kurtulmak için pek çok seçenek vardır ama içlerinden en etkili olanı ceviz kürüdür. Bu kürün kullanımına düzenli olarak devam ederseniz kısa sürede tüy probleminizden kurtulabilirsiniz.

Bu kürü uygulamadan önce cildinizde test etmeyi unutmayın. Özellikle cevize alerjisi olanlar bu kürü kullanırken dikkatli olmalı ve bir uzmana danışmalıdır.

Malzemeler:

Ceviz kabuğu,

Gazlı bez,

Uygulanışı :

İlk olarak avucunuza sığacak kadar ceviz kabuğu alın. Kullanacağınız cevizler normal ceviz olsun. Ardından bu kabukları uygun bir kap içerisinde yakarak kül haline getirin. Bu işlemi yaparken yanıcı jöle tarzı kimyasal maddeler kullanmamaya özen gösterin.

Hazırlamış olduğunuz külleri bir su bardağı suya ekleyerek temiz bir ortamda 12 saat boyunca bekletiniz. Daha sonra bu suyu gazlı bez yada pamuk yardımıyla tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye sürün ve yarım saat boyunca bölgede bekletin. Düzenli olarak kullandıktan sonra tüylerin nasıl yok olduğuna şahit olacaksınız.

Zerdeçal ve Gül Suyu / Süt Kürü

Malzemeler:

1-2 çay kaşığı zerdeçal

Gül suyu veya süt

Nasıl yapılır?

Zerdeçal tozunu gül suyuna veya süte batırın (evde hiçbir malzemeye sahip değilseniz ve bunları satın almak için çok tembel hissediyorsanız, musluk suyu kullanabilirsiniz!).

Pürüzsüz bir macun haline getirin.

Macunu, istenmeyen tüylerin olduğu bölgelere sürün.

Yaklaşık 15-20 dakika veya kuruyana kadar bekletin.

Ilık suyla yıkayın.

Kalın kıllardan kurtulmak için karışıma, öğütülmüş yulaf veya pirinç unu ekleyebilirsiniz.

Bunu Ne Sıklıkta Yapmalısınız?

İstenmeyen tüylerden nasıl kurtuluruz kaygısı çekmemek için isterseniz bu kürü her gün yapabilirsiniz.

Neden İşe Yarıyor?

Hindistan’da zerdeçal egzama gibi cilt hastalıklarını tedavi etmek ve yaraları iyileştirmek için yüzyıllardır kullanılmaktadır. İnanılmaz antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bu nedenle, istenmeyen tüyler alındıktan sonra cildi koruduğu için tüyleri almak için ideal bir ajandır.

Hangi cilt için uygun?

Zerdeçal ve gül suyu karışımı yağlı ciltler için ideal iken zerdeçal ve süt karışımı kuru ciltler için harikadır. Normal deriye sahip olanlar, bir seçim yapın.

Dikkat

Çok fazla zerdeçal cildinize sağlıksız, sarı bir renk verebilir. Yani, bunu her gün kullanıyorsanız, sadece bir tutam kullandığınızdan emin olun. Ayrıca zerdeçal kullandıktan sonra cildinizi koyulaştırabileceği için sabun kullanmanız tavsiye edilmez. Bunu destekleyecek bilimsel bir bilgi olmasa da, bu tavsiye çoğu ailede her nesle aktarılmıştır. Öyleyse güvende olsan iyi olur!