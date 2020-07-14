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Ekonomi

İşten çıkmayana yetim maaşı bağlanır mı?

Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar, okuyucudan gelen "İşten çıkmayana yetim maaşı bağlanır mı?" sorusunu sizler için yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:50:00 -
İşten çıkmayana yetim maaşı bağlanır mı?

¥ Soru: Bağ-Kur başlangıcım 1995 yılıdır. 24 yıl Bağ-Kur ödemesi sonrası 8.3.2019 tarihinde SSK’lı oldum. Engelliliğim nedeniyle yüzde 63 oranlı rapor aldım. Sağlık nedeniyle engelli olmak için vergi indirim belgesine müracaat ettim. SGK’dan bana söylenen Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK prim ödemem olmadığı için vergi indirim belgesi ile emekli olamayacağımdır. Ben nasıl emekli olurum? İlker  Y.

¥ Cevap: Engelliler için hem Bağ-Kur statülü hem de SSK statülü emeklilik şartları bulunuyor. Engelli emekliliğinde normal emeklilikte olduğu gibi son yedi yıl prim kuralı geçerli. Son yedi yıl prim fazlası SSK olan engelli vergi indirim belgesi ile emekli olur. Ancak son yedi yıl prim fazlası Bağ-Kur olan engellilerin emekliliği Bağ-Kur statüsünde olur ve bunların engellilik değerlendirmesini SGK Sağlık Kurulu belirler. SGK tarafından size verilen cevap doğru. Vergi indirim belgesi ile emekli olabilmeniz için Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK prim ödemeniz olmalı. Ancak Engellilik oranınız yüzde 40 ve üzeri olduğu için Bağ-Kur statüsünden engelli emeklisi olmanız mümkün. Bu haktan yararlanmak için SGK’ya engelli emeklilik başvurusu yapmalı, başvuru formuna da engellilik raporunuzu eklemelisiniz. SGK Sağlık Kurulu, raporunuzu inceleyecek ve engelliliği yüzde 40 ve üzeri belirlerse emekli olma hakkınız doğacak.

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