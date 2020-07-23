İşten çıkarmalar ne zamana kadar yasak? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, AK Parti'nin kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabileceğini bildirdi. İstanbul Kültür Üniversitesinden yapılan açıklamada, 17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağının 17 Ağustos'a kadar uzatıldığı hatırlatılarak, AK Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağının her defasında en fazla üçer aylık sürelerle Haziran 2021'e kadar uzatılabileceği belirtildi.

Kısa çalışma ödeneği alma şartları neler?

Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak. Ücretsiz izne çıkarılan veya pandemi gerekçesiyle işinden olan vatandaşların günlük 39 TL olarak alacakları nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma başlamıştı. Ödemeyi almak için SGK’nın işveren sistemi üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. 15 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor. 15 Mart 2020'den itibaren işsizlik maaşı koşullarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayan vatandaşlar da nakit desteği alabiliyor. Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor.