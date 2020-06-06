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Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzatılabilir

Corona virüsünün (Covid-19) sosyal ve ekonomik hayata yönelik olumsuz etkilerini azaltmaya çalışan hükümet, yeni istihdam paketi için de düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilecek pakette 17 Temmuz’da sona erecek işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:36:00 -
İşten çıkarma yasağı uzatılabilir

17 Nisan’da çıkarılan geçici kanun maddesiyle uygulamaya geçen yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 3 ay uzatabileceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın böyle bir adım atabileceği dile getiriliyor. Bu arada; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bir araya geldiği sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi.

Teşvikler geliyor

 Yeni istihdam paketinde önemli teşvikler yer alacak. İstihdamını koruyan ve çalışan adedini arttırmayı planlayan firmalara maddi yardımda bulunulacak. Yasal değişiklik gerektiren hususlar ise hazırlığı süren ekonomi torba teklife eklenecek. Kısa çalışma ödeneği de masada. Ödeneğin şartlarının belli olduğunu belirten sosyal güvenlik müşavirleri, “Firmalar, dükkânlar bir bir açılıyor. Bu dönem için yeni bir isim altında teşvik verilebilir veya başka bir uygulamaya geçilebilir” diyorlar.

“Torba teklif” TBMM’deKredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan torba kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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