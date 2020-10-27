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Ekonomi İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı sürüyor mu? Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aralık ayında Çin’de başlayan salgın ülkemizde mart ayında görüldü. Salgınını ekonomik boyutlarını hafifletmek için devlet işverenlere ve çalışanlara pek çok destek sağlamaya başladı. Söz konusu desteklerden biri de işten çıkarma yasağı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı bitti mi? | İşten çıkarma yasağı uzadı mı? İşten çıkarma yasağı yılsonuna kadar uzatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:53:00 -
İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını aralık ayında Çin’de başladı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok iş yeri sosyal mesafe sebebiyle geçici olarak kapatıldı. 11 Mart, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da ise normalleşme adımları atıldı. Böylelikle aylarca kapalı kalan işletmeler açıldı. Ancak hem işverenlerin hem de çalışanların süreçten olumsuz etkilenmemesi için işten çıkarma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar yasağı uzayıp uzamayacağını merak ediyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman son?

İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı 17 Ekim 2020’de sona erecekti. Ancak alınan kararla süreç yılsonuna kadar uzatıldı. Konu hakkında Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk paylaşımında “Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın  @RTErdogan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu karar 27 Ekim Salı günü yayınlanan Resmi Gazete’de de yer aldı.

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