İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yeri kapatılmıştı ve bu süreçte çalışanların zor duruma düşmemesi için, işten çıkarma yasağı getirilmişti. işten çıkarma yasağı 17 Nisan 2020’de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Bilgi veren yetkililer de, yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da bu hafta görüştüğü sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi.

Bir diğer gündemdeki konu ise, kısa çalışma ödeneği. Kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği için süre haziran sonunda bitiyor. Diğer düzenlemelerde olduğu gibi, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği için de Cumhurbaşkanı’nın uzatma yetkisi bulunuyor. İşten çıkarmanın Cumhurbaşkanı kararıyla ötelenmesi durumunda kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin yardımının da yeniden düzenlenmesi gerekecek.