Koronavirüs normalleşme adımları kararları açıklanmaya başlayınca ilk akla gelen konulardan biri de işten çıkarma yasağı oldu. Salgına bağlı işsizliğin önüne geçebilmek adına uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili son tarih Mayıs ayında bir kez daha uzatılmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını bildirdi. Ancak işten çıkarma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.

İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.