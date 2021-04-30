  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşten çıkarma yasağı kararı Resmi Gazete'de
Gündem

İşten çıkarma yasağı kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs'tan itibaren 30 Haziran'a kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 05:59:00 -
İşten çıkarma yasağı kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bendevi Palandöken başkaldırdı: Alkol satışımız devam edecek
Gündem

Bendevi Palandöken başkaldırdı: Alkol satışımız devam edecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, alkol satış yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde alkol..
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı
Ekonomi

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılan Başkan Erdoğa..
FOX TV dizisi Yasak Elma’nın setinde kavga! Nesrin Cavadzade gidiyor
Medya

FOX TV dizisi Yasak Elma’nın setinde kavga! Nesrin Cavadzade gidiyor

İğrenç FOX TV dizisi Yasak Elma’dan final sesleri gelirken set ortamının karıştığı ve başrol Nesrin Cavadzade’nin ayrılacağı gündeme geldi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay