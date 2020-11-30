İşten çıkarma yasağı ocak ayında mı son? |Koronavirüs salgınında vakaların artmaya başlamasıyla birlikte yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Hal böyle olunca pek çok vatandaş işten çıkarılma endişesi yaşamaya başladı. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi?

İşten çıkarma yasağı bitti mi?

İşten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020’de sona erecekti. Ancak salgının seyri sebebiyle bu karar iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de de işten çıkarma yasağının uzadığı bilgisi yayınlandı. İşten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı.