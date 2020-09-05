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Ekonomi İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül’den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:33:00 -
İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi. 

İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. 

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