İşten atılan tüm İBB çalışanlarını 1 Nisan’dan sonra tekrar alacağız

Bağcılar’da düzenlenen Memur-Sen Buluşması’nda konuşan Kurum, CHP döneminde İBB’den işten çıkarılmaları eleştirerek, şunları dile getirdi:

İşçinin ekmeğiyle oynadılar

“1 Nisan itibarıyla kimseyi işinden etmeyeceğiz. Memurların hak arama mücadelesine destek vereceğiz. İBB’den çıkarılan, haksızca görevden alınan tüm kardeşlerimizi görevlerine geri çağıracağız, geri alacağız. ‘Kimseyi haksız yere işinden, ekmeğinden etmeyeceğiz, işçinin emekçinin yanındayız’ dediler. Büyükşehir belediyesinde, ilçe belediyelerinde çalışan emekçi kardeşlerim kartlarının çalışmadığını gördüler. Sebepsiz yere işten atıldıklarını gördüler. Ekmeği, emeği elinden alınan kardeşlerimiz kırıldı, üzüldü. Sen bir insanın ekmeğiyle neden oynuyorsun? Çocukları, ailesi için fedakarca çalışan insanları haksızca işinden attın. Haksız atılan herkesi 31 Mart akşamı geri çağıracağız. Kimseyi de haksız yere ekmeğinden, işinden etmeyeceğiz, biz onlar gibi değiliz.

Sosyal konut müjdesi

“Yine 5 yılda 650 bin konut inşa edeceğiz. Memur kardeşlerimin de 100 bin sosyal konuttan faydalanmaları için gerekli adımları atacağız. Yüksek kiralara karşı memur kardeşlerimizi korumak ve ev sahibi yapmak için memurlara ve emekçimize özel sosyal konut projeleri yapacağız. Memurlarımızın İstanbul’da ev sahibi olması için yanınızda olacağım.” Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da “Kılıçdaroğlu ‘Emekçiye sahip çıkacağız’ demişti. Belediye başkanı 1400 sözleşmeliyi işten çıkardı ve sonra da kıyımlar devam etti” dedi. Programa, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Murat Kurum, Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) Buluşması’ndaki konuşmasında da şunları söyledi: “(İmamoğlu) ‘Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın’ diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. Bu değer bilmez CHP’li adaya 31 Mart’ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek. İSKİ, elektrik parasını ödeyemez hale geldi. İstanbul’a şu 5 yılda bir damla yeni içme suyu kaynağı getirmediler. İstanbul eğer bundan sonraki süreçte susuz kalırsa sorumlusu bunlar.”

Bu kibir abidesi gidecek

Kurum, Şile mitinginde yaptığı konuşmada da, şunları dile getirdi: “31 Mart milletin hesap sorma günü. Sana 31 Mart’ta Şile, İstanbul bu kibirli dilinin hesabı soracak. 31 Mart’ta kadınlarımız İstanbul’da sandıkları patlatacak, sana en büyük dersi kadınlarımız verecek.”

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