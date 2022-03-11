İşten atılan güvenlik görevlisinden Sezgin Tanrıkulu'nun iddialarına belgeli yanıt

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile yaşadığı tartışmanın ardından işten atılan güvenlik görevlisi, Tanrıkulu'nun, “Daha önce de başka yolculara kaba davrandığı için işten atıldı” iddiasına belgelerle yanıt verdi. Güvenlik görevlisi, “Yolcularla tartıştığımla alakalı bana bir belge göndersin, ondan özür dileyeyim” dedi. Öte yandan, Tanrıkulu'nun güvenlik görevlisi ile tartışmadan önce, adres sorduğu bir büfe çalışanı kadını da azarladığı iddia edildi.