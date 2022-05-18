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Eğitim İSTEAD ikinci olağan genel kurulunu tamamladı
Eğitim

İSTEAD ikinci olağan genel kurulunu tamamladı

İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) ikinci olağan genel kurulunu tamamladı. İstanbul’un eğitim sektöründeki ilk derneği olma özelliğini taşıyan derneğin yönetim kurulu başkanlığına tekrardan Mert ŞENER seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 13:24:00 -
İSTEAD ikinci olağan genel kurulunu tamamladı

Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Mert Şener’in bünyesinde gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Sektörün sorunlarını dile getirmek ve çözüm yolları aramak için kent tarihinde ilk kez kurulan dernek, İstanbul’da hizmet veren eğitim sektörü temsilcilerinin sesi olmayı hedefliyor.

MERT ŞENER

İSTEAD’ın Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Yönetim Kurulu asil üyeler; Mert Şener, Ömer Albayraktar, Tayyip Karaarslan, Adnan Varna, Hamit Atalı, Ali Gül, Tugay Feyzioğlu, Abdullah Karaarslan

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