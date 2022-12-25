İşte zeytinyağı sürmeniz için nedenler!

A, D, K ve E gibi çeşitli vitaminler açısından zengin olan zeytinyağı güzelliği artırmada önemli rol oynar.

Cildi nemli tutar

Pembenar'ın haberine göre; zeytinyağı, cildinizi yumuşak, pürüzsüz ve nemli tutmaya yardımcı olan nemlendirici özelliklere sahiptir. Cildin derinliklerine kolayca nüfuz eder ve uzun süreli sonuçlar verir. Kuru cilde sahip olanlar için oldukça faydalıdır. Ayrıca zeytinyağındaki doğal lipidler sebum üretimine katkıda bulunur. Sebum vücudun doğal kayganlaştırıcısıdır. Zeytinyağı aynı zamanda hasarlı cilt hücrelerinin onarılmasına yardımcı olabilir.

Duş veya banyo yaptıktan sonra cildinizi hafifçe kurulayın. Zeytinyağını nemlendirici olarak kullanın ve hala hafif nemliyken cildinize masaj yapın. Alternatif olarak, sabahları nemli ve esnek bir cildin keyfini çıkarmak için yatmadan önce tüm yüzünüze, ellerinize ve bacaklarınıza zeytinyağı sürün.

Cildin erken yaşlanmasını engeller

Yaşlandıkça, cildiniz kırışıklıklar ve ince çizgiler gibi yaşlanma belirtileri göstermeye başlar. Ancak zeytinyağı ile bu semptomları uzak tutabilirsiniz. Zeytinyağında bulunan güçlü bir antioksidan olan E vitamini, cildin dolgun ve nemli kalmasına yardımcı olan yeni cilt hücrelerinin gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca, erken yaşlanma belirtilerini önlemek için cildi sıkılaştırabilir. Zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitleri cildinizi canlandırır ve genç kalmasını sağlar.

Öncelikle beslenmenize zeytinyağı ekleyin. Günlük tedavi için biraz ılık zeytinyağıyla yüzünüze, boynunuza, ellerinize ve bacaklarınıza en az 5 dakika hafifçe masaj yapın. Bunu her gece yatmadan önce yapın.

Sağlıklı saçlar

Sorununuz ister saç dökülmesi ister saçların güçsüzleşmesi olsun, zeytinyağı nemlendirici yapısı sayesinde sağlıklı saç büyümesini destekler. Ayrıca saç tellerine derinlemesine nüfuz eder ve kafa derisi iltihabını tedavi etmek için kafa derisi dokusunu yumuşatır.

Biraz ılık zeytinyağıyla saç derinize dairesel hareketlerle 5-10 dakika masaj yapın. Bir gece bekletin. Ertesi sabah saçınızı her zamanki gibi şampuanlayın. Bunu haftada 2 veya 3 kez yapın.

Koyu halkaları giderir

Göz altındaki koyu renk halkalardan kurtulmak için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, cildinizi aydınlatmaya ve koyu lekeleri gidermeye yardımcı olan polifenoller, E vitamini ve fitosteroller içerir. Zeytinyağı ayrıca göz çevresindeki hassas cildi besler ve ince çizgileri yumuşatır.

Gözlerinizin altına biraz zeytinyağı sürün ve yatmadan önce birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Ertesi sabah bölgeyi suyla yıkayın. Günde bir kez tekrarlayın.

Çatlak topukları onarır

Çatlak, pürüzlü topukların iyileşmesi için neme ihtiyacı vardır. Güçlü nemlendirme özellikleriyle zeytinyağı bu soruna mükemmel bir çözümdür. En iyi sonuç için yatmadan önce zeytinyağı kullanın.

Ayaklarınızı sabunlu suda 10 dakika bekletin. Bir topuk taşı ile ayaklarınızı nazikçe ovun. Suyla durulayın ve iyice kurulayın. Topuklarınıza ve tabanlarınıza zeytinyağı ile 5 dakika masaj yapın. Bir çift temiz çorap giyin ve yatın. Topuklarınızdaki çatlaklar tamamen iyileşene kadar bunu birkaç gün boyunca tekrarlayın.

Zayıf tırnakları güçlendirir

Zeytinyağı, içerdiği E vitaminiyle zayıf ve kırılgan tırnaklar için de iyi bir çaredir. Nemlendirici özelliği, hasarları onarmaya yardımcı olur, tırnaklarınızı ve tırnak etlerinizi yumuşatarak tırnaklarınızı sağlıklı ve güçlü tutar. Zeytinyağı ayrıca tırnak etlerinden sarkan ve çok fazla acı ve rahatsızlığa neden olabilen şeytan tırnağını da önleyebilir.

Yatmadan önce birkaç damla ılık zeytinyağıyla tırnaklarınıza birkaç dakika masaj yapın. Pamuklu eldivenleri giyin ve sonra uyuyun. Ertesi sabah tırnaklarınızı ılık suyla yıkayın. Bu güzellik ilacını her gün tekrarlayın.

Çatlamış dudakları iyileştirir

Zeytinyağı, içerdiği E vitaminiyle çatlamış ve kuru dudakların tedavisinde çok etkilidir. Dudaklarınızı pürüzsüz, yumuşak ve esnek hale getirmek için dudak nemlendiricisi olarak kullanılabilir. Bu bileşen ayrıca koyu dudakları aydınlatır ve parlatır.

Şekeri 1 çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. İsterseniz karışıma biraz limon suyu ekleyin. Dudaklarınızı nazikçe ovmak için bu karışımı kullanın. Daha sonra ılık suyla durulayın, nazikçe kurulayın ve biraz zeytinyağı sürün. Bunu haftada birkaç kez yapın. Ayrıca dudaklarınızın kurumasını veya çatlamasını önlemek için yatmadan önce dudaklarınıza doğrudan zeytinyağı da sürebilirsiniz.