İşte Z kuşağı! Çocuklar namazla buluşma sevincini böyle paylaştı: Her sene yapılmasını istiyorum

"Hayat Namazla Güzeldir" etkinliklerinin finali Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da düzenlendi.

Düzenlenen final programına katılan çocuklar, namaza başlamanın sevincini yaşadılar.

Namaz programlarının daha fazla yapılmasını isteyen çocuklar, hem namaz kılmayı öğrendiklerini hem de namaz kılmayı bilmeyenlere namaz kılmayı öğrettiklerini ifade ettiler.

Namaz kılarak hem bu dünyayı hem de ahireti kazanacaklarını belirten çocuklar, namaz programına katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Namaz programlarına katılarak güzel şeyler öğrendiklerini söyleyen çocuklar, "Hayat Namazla Güzeldir" programını düzenleyen Kur'an Nesli Platformuna teşekkür etti.

Namazın cemaatle kılınmasının altını çizen çocuklar, duygularını İLKHA'yla paylaştı.

"Allah izin verirse ölene kadar namaz kılacağım"

Namaz kılan kimsenin hem dünyada hem de öbür dünyada kazanacağına dikkat çeken Habil Acet, "Namaz programları, her sene yapılmasını istediğimiz programlardandır. Etkinlikte ilahiler söylendi. Oyunlar da oynatılabilirdi. Şiirler ve Kur'an'ı Kerim okundu. Namazımızı kıldık. Bu tür programların her sene yapılmasını istiyorum. Namaz kılan kimse, hem bu dünyada hem de öbür dünyada kazanır. Allah izin verirse ölene kadar namaz kılacağım." diye konuştu.

"Bu tür namaz programlarının her sene yapılmasını istiyorum"

"Hayat Namazla Güzeldir" programında hem namaz kılmayı öğrendiğini hem de namaz kılmayı bilmeyenlere namaz kılmayı öğrettiklerini ifade eden Muhammed Enes Uğurlu, "'Hayat Namazla Güzeldir' programı çok güzeldi. Bu tür namaz programlarının her sene yapılmasını istiyorum. Programda hem namaz kılmayı öğrendik hem de namaz kılmayı bilmeyenlere namaz kılmayı öğrettik. Namaz, dinin direğidir. Namaz, cennetin kapısının anahtarıdır. Namaz kılmayan bir kimse, cennette gidemez." dedi.

"Namaza başlayan çocukların namazı aileleriyle birlikte kılmasını tavsiye ediyorum"

Çocukları namaz için bir arada toplamanın çok iyi bir fikir olduğunu belirten Muhammed Enes Çakmak, "Çok güzel bir etkinlikti. Çocukları namaz için bir arada toplamak çok iyi bir fikirdi. Namazı doğru kılamayanlar, program sayesinde namazını dosdoğru kılabilecek. Namaza başlayan çocukların namazı aileleriyle birlikte ve cemaatle kılmasını tavsiye ediyorum. Namazı hiç aksatmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ömrümün sonuna kadar namaz kılacağım"

Yaklaşık 5-6 senedir namaz kıldığını ve kılmaya da devam edeceğini ifade eden Enes Nusret Küçükbayrak, "Çok güzel bir programdı. Kur'an-ı Kerim okuduk ve namaz kıldık. Namaz etkinliğini düzenleyenlerden Allah razı olsun. Yaklaşık 5-6 senedir namaz kılıyorum ve kılmaya da devam edeceğim. Ömrümün sonuna kadar namaz kılacağım." şeklinde konuştu.

"Allah, programda emeği geçenlerden razı olsun"

Namaz programlarının her sene olmasını isteyen Hasan Nasrullah Maytalman, "Program çok güzeldi. Programda; oyun ve tiyatroda olabilirdi. Bu tür namaz programlarının her sene olmasını istiyorum. Program çok güzel olmuştu. Allah, programda emeği geçenlerden razı olsun. Namazı kılmayan bir kimse, cehenneme gider." dedi.

"Hayat Namazla Güzeldir programını çok sevdim"

Namaz programlarına katılarak güzel şeyler öğrendiğini söyleyen Mustafa Akdeniz,"Hayat Namazla Güzeldir programını çok sevdim. İnşallah, bu tür programlara bir daha geleceğim. Namaz programlarına katılarak güzel şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.

"Namaz kılmak, cenneti kazandırır"

Herkesin namaz kılması gerektiğini belirten Muhammed Ali Mızrak, "Programda çok eğlendik. Namaz kılmayı ve abdest almayı öğrendik. Bu tür namaz programlarının bir daha yapılmasını isterim. Namaz kılmak, cenneti kazandırır. Namaz, dinin direğidir. Herkesin namaz kılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Namaz programına katıldığım için çok şanslıyım"

Namaz programına katıldığı için kendini çok şanslı hissettiğini söyleyen İbrahim Akdeniz ise "Çok güzel bir programdı. Programda okunan ilahi ve şiirler çok güzeldi. Namaz programına katıldığım için çok şanslıyım. " şeklinde konuştu.

Kaynak: İLKHA