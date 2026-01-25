  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de alarm! Raflar boşaltıldı CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş! Cami düşmanlığının bahanesi ‘siluet’ 1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı Bunlara bir de canımızı emanet ediyoruz! Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma
Gündem İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek 9 şehir
Gündem

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek 9 şehir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek 9 şehir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde 26-31 Ocak kura programını açıkladı. Kurum, “Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız' ifadeleri kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde 26-31 Ocak kura programını, "Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" mesajıyla paylaştı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 25 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) Giresun'da 1.676 konutun kura çekimiyle devam etti.

 

BUGÜNE KADAR 32 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun'da 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

 

BAKAN KURUM: HER KURADA MUTLULUKLARI ADIM ADIM BÜYÜTÜYORUZ

Sosyal medya hesabından 26-31 Ocak kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" mesajını verdi.

143 bin 658 ev sahibi belirlenmiş olacak

Yeni haftanın takvimine göre 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1.170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1.600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1.620 konut için kura çekimi yapılacak.

26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.

Bakan Kurum Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde son durumu paylaştı
Bakan Kurum Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde son durumu paylaştı

Gündem

Bakan Kurum Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde son durumu paylaştı

Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti
Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti

Gündem

Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti

Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu
Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu

Gündem

Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu

Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü
Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü

Konut Projeleri

Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yapa..
Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! "Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü" denildi, gerçek bambaşka çıktı
Gündem

Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı

Yeni Türkiye’nin çehresini kabul edemeyen eski Türkiye artığı kemalistler, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’yı yıpratm..
Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!
Gündem

Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, stratejik hamlelerin merkez üssü haline gelen Trablus’a çıkarma yaparak Türkiye’nin en..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23