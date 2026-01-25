Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!
Kış aylarında çokça tüketilen zerdeçalın, faydası kadar zararı da var. Peki, zerdeçal aç karnına mı, tok karnına mı tüketilmeli?
Son yıllarda "doğal antibiyotik", "bağışıklık dostu" ve "anti-inflamatuar mucize" olarak anılan zerdeçal, mutfakların vazgeçilmez baharatlarından biri haline geldi. Ancak uzmanlar, zerdeçalın her bünyeye aynı şekilde iyi gelmeyebileceğini ve yanlış kullanımda fayda yerine zarar verebileceğini vurguluyor. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan "zerdeçal kürü" ve "aç karnına zerdeçal tüketimi" gibi trendler, bilinçsiz kullanım riskini artırıyor.
Her Gün ve Yüksek Doz Kullanmak Masum Değil Zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin maddesi, bilimsel çalışmalarda antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öne çıkıyor. Fakat bu etki, genellikle doz ve kullanım şekli doğru ayarlandığında destekleyici olabiliyor.
Uzmanlara göre zerdeçalı "ne kadar çok tüketirsem o kadar faydalı olur" düşüncesi, en sık yapılan hatalardan biri. Gereğinden fazla ve sürekli tüketim, bazı kişilerde: Mide yanması Reflü şikâyetlerinde artış Mide bulantısı Bağırsak hassasiyeti gibi sorunlara yol açabiliyor.
Aç Karnına İçmek Herkese Uygun Değil Zerdeçalın özellikle sabah aç karnına sıcak suyla içilmesi, son dönemin en popüler alışkanlıklarından biri. Ancak bu yöntem, mide hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlık yaratabiliyor. Gastrit, reflü veya ülser gibi mide problemi yaşayan kişilerde zerdeçal tüketimi sonrası: Mide ağrısı Yanma hissi Şişkinlik gibi şikâyetlerin arttığı belirtiliyor.
"Karabiberle Etkisi Artıyor" Doğru Ama... Zerdeçalın emilimini artırmak için karabiberle birlikte tüketilmesi sık önerilen bir yöntem. Bunun nedeni karabiberin içindeki piperin maddesinin kurkumin emilimini yükseltmesi. Ancak uzmanlar, burada da ölçünün önemli olduğunun altını çiziyor. Çünkü fazla karabiber kullanımı özellikle hassas bünyelerde: Mideyi tahriş edebilir Sindirim sistemini zorlayabilir Bağırsaklarda irritasyona neden olabilir
İLAÇ KULLANANLAR DİKKAT: ETKİLEŞİM RİSKİ OLABİLİR Doğal ürünlerin "zararsız" olduğu düşüncesi, en yaygın yanlışlardan biri. Zerdeçal da bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında risk oluşturabiliyor. Özellikle: Kan sulandırıcı ilaç kullananlar Düzenli ilaç tedavisi görenler Kronik rahatsızlığı olanlar Zerdeçalı düzenli tüketmeden önce mutlaka uzman görüşü almalı./ kaynak: akşam
