Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!

Uzmanlara göre zerdeçalı "ne kadar çok tüketirsem o kadar faydalı olur" düşüncesi, en sık yapılan hatalardan biri. Gereğinden fazla ve sürekli tüketim, bazı kişilerde: Mide yanması Reflü şikâyetlerinde artış Mide bulantısı Bağırsak hassasiyeti gibi sorunlara yol açabiliyor.