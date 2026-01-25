  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlacını bulamayanlara müjde! Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı açıkladı Türkiye’den hareket etti: 'İyilik Gemisi' Gazze yolunda! Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi! Büyük sürpriz gerçekleşecek mi? Sivasspor stadında muhteşem görüntüler! Bayrak saldırısına en güzel cevap 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama Suriye ordusundan hayati karar! Binlerce kişi canını kurtardı Çöpe atmanıza gerek kalmayacak! Patateslerin filizlenmesini önleyen doğal yöntem Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş! Karar verildi! Beşiktaş'ta stopere yeni aday Diop! Sergen Yalçın'dan transfere yeşil ışık Sanal kumar oyunları çocuklarımıza göz dikti! Uzmanından önemli uyarılar geldi
Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!

Kış aylarında çokça tüketilen zerdeçalın, faydası kadar zararı da var. Peki, zerdeçal aç karnına mı, tok karnına mı tüketilmeli?

#1
Foto - Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!

Son yıllarda "doğal antibiyotik", "bağışıklık dostu" ve "anti-inflamatuar mucize" olarak anılan zerdeçal, mutfakların vazgeçilmez baharatlarından biri haline geldi. Ancak uzmanlar, zerdeçalın her bünyeye aynı şekilde iyi gelmeyebileceğini ve yanlış kullanımda fayda yerine zarar verebileceğini vurguluyor. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan "zerdeçal kürü" ve "aç karnına zerdeçal tüketimi" gibi trendler, bilinçsiz kullanım riskini artırıyor.

#2
Foto - Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!

Her Gün ve Yüksek Doz Kullanmak Masum Değil Zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin maddesi, bilimsel çalışmalarda antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öne çıkıyor. Fakat bu etki, genellikle doz ve kullanım şekli doğru ayarlandığında destekleyici olabiliyor.

#3
Foto - Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!

Uzmanlara göre zerdeçalı "ne kadar çok tüketirsem o kadar faydalı olur" düşüncesi, en sık yapılan hatalardan biri. Gereğinden fazla ve sürekli tüketim, bazı kişilerde: Mide yanması Reflü şikâyetlerinde artış Mide bulantısı Bağırsak hassasiyeti gibi sorunlara yol açabiliyor.

#4
Foto - Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!

Aç Karnına İçmek Herkese Uygun Değil Zerdeçalın özellikle sabah aç karnına sıcak suyla içilmesi, son dönemin en popüler alışkanlıklarından biri. Ancak bu yöntem, mide hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlık yaratabiliyor. Gastrit, reflü veya ülser gibi mide problemi yaşayan kişilerde zerdeçal tüketimi sonrası: Mide ağrısı Yanma hissi Şişkinlik gibi şikâyetlerin arttığı belirtiliyor.

#5
Foto - Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!

"Karabiberle Etkisi Artıyor" Doğru Ama... Zerdeçalın emilimini artırmak için karabiberle birlikte tüketilmesi sık önerilen bir yöntem. Bunun nedeni karabiberin içindeki piperin maddesinin kurkumin emilimini yükseltmesi. Ancak uzmanlar, burada da ölçünün önemli olduğunun altını çiziyor. Çünkü fazla karabiber kullanımı özellikle hassas bünyelerde: Mideyi tahriş edebilir Sindirim sistemini zorlayabilir Bağırsaklarda irritasyona neden olabilir

#6
Foto - Midesi hassas olanlar dikkat: Meğer asit tavan yapıyormuş!

İLAÇ KULLANANLAR DİKKAT: ETKİLEŞİM RİSKİ OLABİLİR Doğal ürünlerin "zararsız" olduğu düşüncesi, en yaygın yanlışlardan biri. Zerdeçal da bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında risk oluşturabiliyor. Özellikle: Kan sulandırıcı ilaç kullananlar Düzenli ilaç tedavisi görenler Kronik rahatsızlığı olanlar Zerdeçalı düzenli tüketmeden önce mutlaka uzman görüşü almalı./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yapa..
Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! "Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü" denildi, gerçek bambaşka çıktı
Gündem

Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı

Yeni Türkiye’nin çehresini kabul edemeyen eski Türkiye artığı kemalistler, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’yı yıpratm..
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı...
Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!
Gündem

Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, stratejik hamlelerin merkez üssü haline gelen Trablus’a çıkarma yaparak Türkiye’nin en..
Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı
Gündem

Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın başlattığı ve bazı gazetecilerin desteklediği "Primler bankaya yatırılsaydı 45 bin lira faiz geliri ..
Ruşen Çakır isimli provokatörden Devletin bekasına yönelik açık saldırı! Devlet terör sevicilere daha ne kadar göz yumulacak?
Gündem

Ruşen Çakır isimli provokatörden Devletin bekasına yönelik açık saldırı! Devlet terör sevicilere daha ne kadar göz yumulacak?

SURİYE’nin kuzeyinde dengeler değişirken, içerideki fondaş medya ve terör seviciler kışkırtma mesaisine hız verdi. Gazetecilik maskesi altın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23