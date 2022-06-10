İşte yeni sahibi! Emre Uslu’nun tasması el değiştirdi

YENİ AKİT / ANKARA

NATO’ya üyelik için başvuru yapan ancak terör örgütlerinin yuvası haline geldiği için Türkiye’nin veto oyuyla üyeliğe kabul edilmeyen Finlandiya’nın devlete ait yayın organı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Diktatör” diyerek hakaret etti. Yapılan hakareti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan FETÖ firarisi Emre Uslu’nun yazılan haberden memnun olması dikkatlerden kaçmadı. Uslu konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Basın özgürlüğü budur. Finlandiya NATO’ya girmeye çalışırken bile Finlandiya devlet televizyonu @RTErdogan bir DİKTATÖRDÜR demiş. Devler kanalı olmalarına rağmen “aman ulusal menfaat, aman ulusal güvenlik” dememişler NEYSE ONU demişler” ifadelerini kullandı.