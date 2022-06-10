  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte yeni sahibi! Emre Uslu’nun tasması el değiştirdi
Gündem

İşte yeni sahibi! Emre Uslu’nun tasması el değiştirdi

Finlandiya devlet kanalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmesi sonrası FETÖ firarisi Emre Uslu Finlandiya saflarına geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 15:40:00 -
İşte yeni sahibi! Emre Uslu’nun tasması el değiştirdi

 YENİ AKİT / ANKARA 

NATO’ya üyelik için başvuru yapan ancak terör örgütlerinin yuvası haline geldiği için Türkiye’nin veto oyuyla üyeliğe kabul edilmeyen Finlandiya’nın devlete ait yayın organı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Diktatör” diyerek hakaret etti. Yapılan hakareti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan FETÖ firarisi Emre Uslu’nun yazılan haberden memnun olması dikkatlerden kaçmadı. Uslu konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Basın özgürlüğü budur. Finlandiya NATO’ya girmeye çalışırken bile Finlandiya devlet televizyonu @RTErdogan bir DİKTATÖRDÜR demiş. Devler kanalı olmalarına rağmen “aman ulusal menfaat, aman ulusal güvenlik” dememişler NEYSE ONU demişler” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hikmet

Keşke sende menfaatlerinin yerine doğruyu söyleseydin. FETÖ bir … diyebilseydin

TÜRKOĞLU

kullanışlı heee..
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23