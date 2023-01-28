İşte Yeni Evim Konut Finansman Programı'nın bilançosu

Yeni Evim Konut Finansman Programı'nda kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor.

Başvuruların 16 Ocak'ta başladığı program kapsamında;

Finansman tutarı en fazla 5 milyon TL olan 1. bölge İstanbul'da 1859 başvuru yapıldı.

Finansman tutarı en fazla 3 milyon TL olan 2. bölge Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla'da 1797 başvuru yapıldı.

Finansman tutarı en fazla 2 milyon TL olan Türkiye'nin diğer illerinde de toplamda 4371 başvuru yapıldı.