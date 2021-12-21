İşte Yeni Asya’nın attığı o manşetler! "Şimdi bu millet hakkını size helal etsin mi?"

AK Parti hükümetine yönelik, "Devr-i sabık yaratır, yargılarız" tehditlerinin ardından Said Nursi'nin çizgisinden gittiğini iddia ederek CHP'nin kuyruğuna takılan Yeni Asya'nın rezil manşetleri Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Yeni Asya'nın "Zam 20 günlük kaybı karşılıyor" "Zamlar halkı iyice bunalttı" "Erken seçimden başka çare kalmadı" şeklindeki manşetlerine tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karahasanoğlu, "Peygamberin hayatına nasıl bakmalı? Böyle mi bakacağız. Bu millet şimdi size hakkını helal etsin mi? Irak'ta 1 milyon Müslümanın katili olan ABD'nin parası 11'den 12'ye, 13'e çıkarken ellerini ovuşturan Yeni Asyacılar..." dedi.

Yeni Asya'nın "Ustalık eseri ekmek kuyrukları" manşetine Ali İhsan Karahasanoğlu şu ifadelerle adeta ayar verdi:

"Sen verdin Ekrem İmamoğlu'na oyu. Halk Ekmek 1,5 milyon yerine 2 milyon ekrem üretsin. Eski bürokratlar söylüyor. 'Halk Ekmek'in kapasitesi var, 2 milyon ekmek üretebilir.' Saatinde getirsin ekmeği... Şuan 1 milyon 200 bin üretiyorsa 2 milyon üretsin. Said-i Nursi'ye baksınlar ne der acaba? "