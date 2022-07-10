İşte yaptığı tehdit! Hortumcu Cem Uzan'dan olay Ali Koç iddiası

Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurmuştu. Fenerbahçe, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na daha önceden de başvuruda bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logoyu resmi olarak hayata geçirmesi, spor ve ülke gündeminde zirveye yerleşti. Öte yandan, hakkında milyarlarca dolarlık yolsuzluk davaları nedeniyle yurt dışında kaçak olarak yaşayan Cem Uzan'dan flaş bir iddia geldi. Uzan, "Ali Koç, 5 yıldızlı logoyu kullanmayan kanalları sahip olduğu firmaların reklamlarını çekmekle tehtdit edip, kulllananlara destek sözü veriyor. Bu acizlikten başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Birçok medya kuruluşunun Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logosunu kullanmaya başlaması özellikle Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere birçok sporseverin tepkisine yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitter'da Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu paylaşıp #NTVBoykot hashtagi (etiket) altında NTV'yi boykot çağrısı yapıyor. Paylaşımlarda; “NTV de Spor Bakanlığı ve TFF’nin tescil etmediği Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logosunu kullandı. Taraflı medya istemiyoruz, haddinizi bilin!” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor'dan itiraz

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezondan itaberen logosunda kullanacağı 5 yıldızla ilgili olarak göndermede bulundu. Yapılan paylaşımda, "Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı" ifadelerini yer verilmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logo kullanımına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi yazı göndermişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin dün internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiği hatırlatılmıştı.