İşte yağı kasa çeviren en iyi 16 besin!
Herkes güçlü kaslara sahip olmak ister. Kuvvetli kasların olmazsa olmazı kuşkusuz spordur. Ancak sporun yanı sıra doğru bir şekilde beslenme de kas yapımını kolaylaştırıyor. İşte kas yapan en iyi 16 besin…18 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir.
Muz
Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.
Çikolatalı süt
Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.
Badem
Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.
Balık yağı
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.
Ispanak
Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids’in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.
Yulaf
Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.
Somon
Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.
Tatlı patates
mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır.
Ananas
Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.
Süzme peynir
Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.
Kahverengi pirinç
Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.
Brokoli
Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.
Tavuk
Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.
Mercimek ve nohut
Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.
Yumurta
Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.
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