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İşte yağı kasa çeviren en iyi 16 besin!

Herkes güçlü kaslara sahip olmak ister. Kuvvetli kasların olmazsa olmazı kuşkusuz spordur. Ancak sporun yanı sıra doğru bir şekilde beslenme de kas yapımını kolaylaştırıyor. İşte kas yapan en iyi 16 besin…

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
İşte yağı kasa çeviren en iyi 16 besin!

Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir.

Muz

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

Çikolatalı süt

Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

Badem

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

Balık yağı

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Ispanak

Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids’in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

Yulaf

Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

Somon

Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.

Tatlı patates

mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır.

Ananas

Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.

Süzme peynir

Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.

Kahverengi pirinç

Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.

Brokoli

Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.

Tavuk

Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.

Mercimek ve nohut

Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

Yumurta

Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
  1. Muz
  2. Çikolatalı süt
  3. Badem
  4. balık yağı
  5. Ispanak
  6. yulaf
  7. somon
  8. tatlı patates
  9. ananas
  10. Süzme peynir
  11. kahverengi pirinç
  12. brokoli
  13. tavuk
  14. Mercimek ve nohut
  15. Yumurta
  16. yağı kasa çevirme yöntemleri

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