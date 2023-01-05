İşte vücudumuzun en mutlu olduğu saat aralığı!

İngiltere'de 'Citizens Advice' adlı yardım derneğinin gerçekleştirdiği bir araştırma çalışan insanların hafta boyunca en mutlu ve en mutsuz olduğu anları dakikasına kadar hesapladı.

Biyolojik ritim vasıtasıyla vücut dengemizi koruyoruz, geceleri uykumuz geliyor, gündüzleri ise canlı ve enerjik hissediyoruz. Sağlıklı bir yaşamın yolu vücudumuzu iyi tanımaktan geçiyor. Örneğin, sabah 07.00'da yapılan kahvaltı depolanmadan enerjiye dönüşüyor. Olimpiyat rekorlarının kırıldığı 16.00-17.00 spor için en iyi zaman. Hangi saatte neyi yapmamız gerektiğini öğrenerek daha mutlu, sağlıklı ve genç kalarak yaşamak elinizde. İşte, yapılacak işler için vücudumuz ideal saatleri...

Araştırma sonucunda çalışanlar için haftanın 'en depresif' anının pazartesi günü saat 13.42 olduğu tespit edilirken, 'en mutlu' anın ise cuma akşamı 18.08 olduğu açıklandı.

Uzmanlar, sonuçlara ulaşmak için hafta boyunca 'iş ve vatandaşlık hakları' ile ilgili sitelerin aldığı trafiği ölçtü.

Citizens Advice yöneticisi Gillian Guy konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Aslında bunlar anlaşılır sonuçlar. Elde ettiğimiz verilere göre insanların iş yeri ile ilgili hissettikleri memnuniyetsizlik ve stres pazar günü artmaya başlıyor ve pazartesi öğle saatlerinde birkaç gün aradan sonra iş ortamına dönmenin sıkıntısıyla da birleşerek doruğa ulaşıyor" dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Kürşat Karacabey, insan vücudunun her işi yapabilmesi için ideal bir saati bulunduğunu, hangi işin hangi saatte yapılması gerektiğinin insanın genlerine kodlandığını söyledi.

Karacabey, canlılarda, biyolojik bir ritmin varlığının söz konusu olduğunu, insanlarda biyolojik sistemin çeşitli durumlarda ve farklı sürelerde salınım gösterdiğini söyledi.

Sağlığın, insanların yaşam biçimiyle doğru orantılı olduğunu ifade eden Karacabey, "Yaratıcımız insanın saati kurması gibi tüm insanların vücut saatini kurmuş ve bilim adamları da bu saatin açıklamasını yaparak gün içerisinde hangi aktivitelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini yapılması gerektiğini açıklamıştır" dedi.

Her işin verimli ve başarılı şekilde yapılabilmesi için ideal bir saatinin olduğunu, hangi işin hangi saatte yapılması gerektiğinin insanların genlerine kodlanmış olduğunu kaydeden Karacabey, başarı ve verimliliğe iş ya da etkinliğin yapıldığı zamanın önemli etkisinin olduğuna dikkati çekti.