İşte Visca'nın Trabzonspor'a maliyeti

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca'nın maliyeti de belli oldu.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir" denildi.

Trabzonspor, Edin Visca transferi için Başakşehir'e ise 3 taksit halinde 4.3 milyon avro ödeneceğini açıkladı.