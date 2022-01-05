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Spor İşte Visca'nın Trabzonspor'a maliyeti
Spor

İşte Visca'nın Trabzonspor'a maliyeti

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca'nın maliyeti de belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 18:02:00 - 2022-01-05 18:12:35
İşte Visca'nın Trabzonspor'a maliyeti

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca'nın maliyeti de belli oldu. 

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir" denildi.

 Trabzonspor, Edin Visca transferi için Başakşehir'e ise 3 taksit halinde 4.3 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

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