Gündem İşte Venezuela'ya saldırının perde arkası! Uzmanlar yorumladı!
Gündem

İşte Venezuela'ya saldırının perde arkası! Uzmanlar yorumladı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşte Venezuela'ya saldırının perde arkası! Uzmanlar yorumladı!

Uzmanlar, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD saldırısıyla ülke dışına çıkarılmasındaki temel amacın, yönetimi devirmek ve Güney Amerika'da yeniden siyasi ve askeri hakimiyeti tesis etmek olduğunu değerlendiriyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılara ve Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Aslan, ABD'nin başlattığı "Güney Mızrağı Operasyonu"nu hatırlatarak "Ana argüman uyuşturucuyla mücadeleydi. Ancak geldiğimiz aşamada bu sabah itibarıyla başlatılmış saldırı, özel kuvvet operasyonuyla Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeden çıkarılması ve büyük bir ihtimalle uyuşturucuyla, ticaret suçlamasıyla yargılanmak üzere Amerika'ya sevk edilmesiyle sonuçlanacak." dedi.

Bunun sonucunda Venezuela içinde ne gibi bir dönüşüm ve değişim olacağını tahmin etmenin zor olmadığını söyleyen Aslan, "Çünkü ülke zaten siyaseten ayrışmış bir ülke. Sosyalistlerle halihazırda iktidarı talep eden muhalefet arasında büyük bir ihtimalle eğer uygun koşullar oluşursa bazı gerilimler olabilir." diye konuştu.

Aslan, ABD'nin sahaya ne sevk edeceği, nasıl sevk edeceğinin belirgin olmadığını vurgulayarak "Askeri bir varlık, durumu daha da farklı bir istikamete evirecektir. Ancak şöyle bir gerçek artık ortaya çıktı; büyük bir ihtimalle Venezuela konvansiyonel bağlamda yetersiz olduğu için bu mücadelede ABD'nin talep ettiği siyasi dönüşümü gerçekleştirmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Sosyalistlerin Ernesto Che Guevara dönemini hatırlatacak şekilde bir gayrinizami mücadeleye başlamasının da beklenebileceğini belirten Aslan, "Eğer bu denklem içerisine uyuşturucu kartellerini de eklerseniz Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) benzeri yeni bir oluşum filizlenebilir. Bu nedenle bu sürecin nasıl bir istikamete evrileceğini değerlendirmek pek mümkün değil. Dinamikler belirsiz ve karmaşık." dedi.

- "Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor"

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin küresel siyasette kendi alanını net olarak tanımlamaya çalıştığını söyleyerek "Dolayısıyla en son yayımlanan ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde belirtildiği gibi Monroe Doktrini'nin (ABD Başkanı Donald) Trump etkisi çerçevesinde yeniden yorumlandığı ve Güney Amerika'nın bütünüyle ABD'den ayrı bir şekilde küresel siyasette etkin olmaya çalışmaması ve yine Güney Amerika'da dış aktörünün etkisinin azaltılması bugünkü Trump'ın ana politikasını oluşturmakta." değerlendirmesini yaptı.

Aylardır konuşulan ve bugün itibarıyla "sürpriz olmayan" ABD'nin Venezuela müdahalesinin, bunun yansıması ve doğrudan sonucu olduğunun altını çizen Özkan, "Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor. Bunu resmi yetkililer de zaten açıkça belirtiyorlar. ABD önce rejim değişikliği sonrasında ise Venezuela dahil diğer bütün ülkelerde Güney Amerika'da etkinliği tekrardan pekiştirmek istiyor." diye konuştu.

1
YILMAZ DURMUŞ

Venezuela eğer bağımsız bir ülke ise, hiçbir başka ülke onlara emir veya direktif veremez. ABD'nin yaptığı tamamen EŞKİYALIKTIR
