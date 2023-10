İşte uzmanından enfeksiyonlara karşı öneri

“Üçlü salgın dönemi” olarak da isimlendirilen bu dönemde Covid-19 virüsünün yeni varyantı Eris, RSV virüsü ve İnfluenza virüsü bir arada görülebiliyor. Üçlü salgın nedeniyle acil servis ve polikliniklere başvuran hasta sayılarının artış gösterdiği bu dönemde ebeveynler ise, çocuklarının sağlıklı ve güvende bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri için bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendirmenin yollarını ve salgından korunmak için nasıl tedbir alabileceklerini merak ediyor.

“20 saniye boyunca eller sabun ile yıkanmalıdır”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, bağışıklık destekleyici önerilerde bulunarak, “Öncelikle çocukların aşıları her zaman güncel tutulmalı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksamalar minimum düzeye indirilmeli. Çocuklarımıza el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğretmeliyiz. Her yemekten önce ve sonra, her tuvalete girişte ve çıkışta en az 20 saniye boyunca eller sabun ile yıkanmalıdır. Şimdilik isteğe bağlı olmakla birlikte virüs ve bakterilerden korunabilmek için maske kullanımına yine özen gösterilmeli. Özellikle hastalık döneminde kapalı ortamlarda bulunan kişiler mutlaka maske kullanmalıdır. Sınıf ortamı, toplu bulunulan alanlarda korunması için önlemler alınmalıdır. Çocukların her gün hastalık belirtileri açısından gözlemi gerek ebeveynler gerek öğretmenler tarafından yapılmalı, hasta çocukların okula gönderilmemesi sağlanmalıdır. Ayrıca okulun bu konudaki kontrol politikalarına da mutlaka uyulmalıdır” dedi.

“Çocuklar propolisi günde en az 10 damla tüketmeli”

Tüm bu tedbirlere ek olarak bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve enfeksiyon hastalıkları ile etkili bir mücadele için çocukların sağlıklı beslenmesine ve uyku düzenine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Çakır, “Sağlıklı beslenmede koyu yeşil yapraklı sebze ve meyvelerin tüketimine, mevsiminde meyve ve sebze tüketimine, C vitamininden ve antioksidanlardan zengin beslenmeye, bol su içmeye, yaşına uygun yeterli protein, karbonhidrat ve yağ bakımından dengeli bir beslenme düzeni uygulanmasına dikkat edilmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmeye ek olarak bağışıklık sistemini doğal olarak desteklemek üzere çocukların her gün 10 damla, yetişkinlerin ise her gün 20 damla Anadolu propolisini su, süt, meyve suyu, bal, pekmez, yoğurt gibi gıdalarla birlikte tüketmesini öneririm. İhtiyaç halinde bu miktarlar dört kata kadar arttırılabilir” ifadelerine yer verdi.

“Düzenli propolis tüketen çocuklar daha az hastalık geçiriyor”

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Propolisin bağışıklık sistemini desteklemek ve hastalıklardan korunmak için çok uzun yıllardır Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından kullanıldığını biliyoruz. Propolisi hastalık dönemlerinde de tüketmeye devam etmeliyiz çünkü, propolis, içeriğinde bulunan değerli fenolik ve flavonoidler sayesinde antiviral, antibakteriyel, antioksidan özellik göstererek hastalık süresini kısaltmaya ve belirtileri azaltmaya destek oluyor. Bu konuda yapılmış pek çok bilimsel çalışma mevcuttur. Örneğin, 2016 yılında, İtalya’da yapılan bilimsel bir çalışmada propolisin; orta kulak iltihabı, farenjit, bronşit, tanısı almış 56 hasta çocuk üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, 1 yıl boyunca 75 mg propolis takviyesi kullanımının çocuklarda orta kulak iltihabı ve viral farenjitin şiddetinin azaldığı, ateş düşürücü ve iltihap önleyici ilaçların kullanımının azaldığı, trakeit, bronşit ve rinosinüzit gelişme oranının düştüğü ve hastalık nüksünün azaldığı görülmüştür. Çalışmanın verileri, çocuklarda düzenli propolis tüketiminin bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıkların tekrarlamasını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.”

