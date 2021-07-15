İşte unutulmaz destanı yazdıran o konuşma: Meydanı onlara bırakamayız

Cumhurbaşkanı, güvendiği isimlerle gece boyunca adım adım halkla birlikte uygulanacak darbeyi püskürtme planını uygulamaya başladı. Darbeciler gece saat 22.00 sularında hain planlarını uygulamaya koyarken, Erdoğan’ın bulunduğu otelin önünde de darbeye karşı çıkan halk, toplanmaya başlamıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece tüm Türkiye’de sıcak saatler yaşanırken gözler, ailesiyle birlikte Marmaris’te olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti. Darbenin bastırılmasında kritik önem taşıyan saatlerde Erdoğan, FaceTime üzerinden CNN Türk’e bağlanarak halkı, darbecilere karşı meydanlara davet etti. 6 dakikalık bu tarihi çağrı, darbenin bastırılmasında en kritik anlardan biri oldu.

Panik havasını yatıştırdı

Erdoğan, birinci yılını dolduran darbe girişiminin olduğu gün ailesiyle birlikte Marmaris’te bulunuyordu. Cumhurbaşkanı, saniyelerin bile çok önemli olduğu o gün, darbe girişimi haberini kendisini 21.30’da telefonla arayan eniştesi Ziya İlgen’den almıştı. Erdoğan ailesi, bu şok bilgiyi, güvenlik kaynaklarından doğrulattığında tatilini geçirdiği Grand Yazıcı Otel’de kısa süreli bir panik havası yaşandı. O anlarda Erdoğan’ın en yakınında sadece eşi Emine Erdoğan, çocukları, torunları ve damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak vardı. Erdoğan, kendisine gelen bu kritik bilgiyi ilk önce ailesiyle paylaştı. Ve o dakikalardan sonra hem Erdoğan ailesi hem de tüm Türkiye için kritik anlar başladı. Erdoğan, tüm soğukkanlılığıyla darbecilerin planının bozulması için atılması gereken adımları kararlaştırdı.

Süreci adım adım yönetti

Cumhurbaşkanı, güvendiği isimlerle gece boyunca adım adım halkla birlikte uygulanacak darbeyi püskürtme planını uygulamaya başladı. Darbeciler gece saat 22.00 sularında hain planlarını uygulamaya koyarken, Erdoğan’ın bulunduğu otelin önünde de darbeye karşı çıkan halk, toplanmaya başlamıştı. Oteldeyken darbecilerin yaptığı hain planlar kestirilemediğinden Erdoğan ve ailesini korumak için farklı ihtimaller değerlendirildi. Bu sıcak saatlerde Erdoğan’ın Ankara yerine İstanbul’a götürülmesine karar verildi. Bu bilgi birkaç kişi dışında kimseyle paylaşılmadı. Erdoğan, Marmaris’ten İstanbul’a inene kadar kritik telefon görüşmeleri yaparak nefeslerin tutulduğu süreci adım adım yönetti.

Halka önemli çağrıyı yaptı

Çalışmalarını tam bir gizlilik içinde yürüten Cumhurbaşkanı, planlamalar tamamlandıktan sonra ilk açıklamasını otelin önünde yerel gazetecilere yaptı. Erdoğan’ın en kritik açıklaması ise CNN Türk’te yaptığı FaceTime bağlantısıydı. FaceTime üzerinden Hande Fırat’a bağlanan Erdoğan, darbe girişiminin püskürtülmesinde kritik önemi bulunan 6 dakikalık açıklamasında, halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın cep telefonundan yaptığı yayında, “Meydanı onlara bırakamayız. Yaptıkları işgali kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlılığımızı kimsenin test etmeye gücü yetmeyecektir. Milletime de bir çağrı yapıyorum o da şudur: Milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunlar, o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de Başkomutan olarak meydana geliyorum” dedi.